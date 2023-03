Las asociaciones de hostelería valoraron ayer positivamente los últimos ajustes que se realizaron para optimizar el servicio de recogida de residuos puerta a puerta en el casco histórico. Pese a que solo han pasado seis días desde que se materializaron los últimos cambios en la prestación, tanto Hostelería Compostela como hostalaría.gal reconocieron que el nuevo sistema se está implementando de manera positiva, a la vez que mostraron su satisfacción con el resultado de la mesa de trabajo en la que participan junto con el Concello y Urbaser.

En declaraciones a EL CORREO, Thor Rodríguez, presidente de Hostelería Compostela, señaló que “parece que los ajustes están dando resultado, aunque todavía es muy pronto para hacer una valoración en profundidad”. A la vez, indicó que “se ha pedido una mayor concreción de los horarios de paso de los camiones para que los hosteleros estén atentos y puedan sacar los cubos a su hora; y también más precisión en el horario de colocación de las islas de contenedores de quita y pon”.

Xulio Negueruela, gerente de hostalaría.gal, explicó que desde su asociación realizaron un sondeo entre los asociados de la zona monumental, del que se desprende que “polo de agora o sistema está a funcionar ben, aínda que é un pouco pronto para facer unha valoración”. No obstante, reconoció que “alomenos percíbese unha vontade para facer as cousas ben”. También incidió en que el resultado del sistema se podrá ver con mayor claridad “cando comece o funcionamento pleno das terrazas coa chegada do bo tempo e pasen os camións de recollida”.

En el encuentro que mantuvieron ayer con el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; la concejala de Medio Ambiente, Mila Castro; y técnicos municipales y de Urbaser se acordó celebrar una nueva reunión en quince días para estudiar la evolución del nuevo servicio.

“Foi unha reunión moi positiva e en tono colaborador”, indicó Castro, que agradeció a los hosteleros su disposición y esfuerzo para reciclar, “ao igual que a veciñanza”. La edila también confirmó que “o horario de recollida de envases que se fai ás 9 da mañá está funcionando”. De hecho, anunció que “hai un incremento desde o primeiro día: de tres metros cúbicos pasouse a nove en cinco días”.

Quedaron todos emplazados para dentro de 15 días, en la que será “unha mesa de traballo conxunta na que seguir tratando estas cuestións”, indicó la concejala, que tomó nota de la petición de los hosteleros de ajustar todo lo posible los horarios de recogida para que se hagan en los mismos sitios a la misma hora. Es una de las reivindicaciones que trasladaron en el encuentro los representantes de las entidades y que el ejecutivo se comprometió a resolver.