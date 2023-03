Servizos de transporte para asistir ao partido do Monbus Obradoiro o sábado 25 de marzo ás 18:00h no multiúsos Fontes do Sar:

Haberá un servizo lanzadeira desde a rúa da Rosa ata o multiúsos Fontes do Sar a partir das 17:00. A liña C11 (circular de Fontiñas) accederá ao multiusos Fontes do Sar nas viaxes con paso aproximado por Xeneral Pardiñas ás 17:05, 17:15, 17:30 e 17:45. As paradas máis céntricas para coller esta liña sitúanse na rúa Xeneral Pardiñas, praza de Galicia, rúa da Ensinanza e rúa Virxe da Cerca. Ao remate do partido manterase o servizo lanzadeira con destino á rúa da Rosa.