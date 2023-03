O IES Rosalía de Castro deu a coñecer onte pola tarde os gañadores da quinta edición do Premio Stephen Hawking de Xoves Investigadores que distinguiu traballos de dous institutos composteláns. A proposta gañadora asínaa Irene Armesto Méndez, alumna do IES Rosalía de Castro; centro que tamén logrou dous segundos, asinados por María Salgado Alcalde –un–, e por Silvia Rodríguez Ardao e Irene Armesto Méndez –o outro–; e un terceiro premio, que tamén asina Silvia Rodríguez Ardao. Ademais, o O IES Arcebispo Xelmírez II acadou un terceiro premio, proposta presentada por Carlota Romero Méndez.

Por outra banda, o IES Eusebio da Guarda de A Coruña obtivo un segundo, presentado por Bruno Bolaño Molezún; e dous terceiros, asinados por Inés Vázquez Rey –un– e Elisa Rodríguez Martínez, Iago Cabanas Castro e Antón Jopia Astray –outro–. O IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo acadou dous terceiros premios. Son as propostas de Laura Vázquez Núñez e Pablo Serrano Pérez, por un lado, e de Ana Gallego Fernández e Candela López Fernández, polo outro. O IES Pintor Colmeiro de Silleda obtivo un segundo premio polo traballo asinado por Noelia García Liñares e Eugenia Saavedra Guerra.

O xurado, presidido por María Martinón –doutora en Medicina e Cirurxía e especializada en Evolución Humana e Antropoloxía, actual directora do Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana (CENIEH), con sede en Burgos– destacou a “elevada calidade” das propostas, especialmente “o nivel das preguntas”, dixo. Profesorado universitario e de secundaria, así como exalumnos do centro anfitrión, ata un total de nove persoas, acompañaron á doutora Martinón como membros do xurado, que outorgaron un primeiro premio, catro segundos e seis terceiros.

Nesta edición, o IES Rosalía de Castro de Santiago recibiu corenta traballos realizados por 63 bachareles (41 mulleres e 22 homes) de oito centros galegos: Pintor Colmeiro de Silleda (1 traballo); Blanco Amor de Ourense (1); Lucus Augusti de Lugo (1); Arcebispo Xelmírez II de Santiago (3); Compañía de María de A Coruña (5); Eusebio da Guarda de A Coruña (6); Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo (9); e Rosalía de Castro de Santiago (14). No referente ás áreas científicas dos traballos presentados: dezaséis foron de bioloxía, sete de química, sete de matemáticas, seis de física e catro de informática. As memorias correspondentes suman un milleiro de páxinas.

Os pósteres dos distintos traballos presentados onte quedaron expostos na planta baixa do instituto compostelán.