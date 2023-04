A agrupación cultural O Galo organiza o vindeiro mércores 26 de abril un debate coas catro persoas que optan á alcaldía de Santiago de Compostela. Celebrarase no Centro Sociocultural do Ensanche e, polo de agora, xa confirmaron a súa asistencia Borja Verea (PP), María Rozas (Compostela Aberta) e Goretti Sanmartín (BNG). Neste debate, os candidatos terán oportunidade de expoñer as súas principais propostas programáticas para o concello ademais de analizar a situación política actual de Santiago de Compostela.