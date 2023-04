Carminho lanza o seu novo álbum ‘Portuguesa’

FADO. Portuguesa, o sexto disco da carreira de Carminho que conta con 14 composicións, varias con letra e música súa, entre outros autores, presentarase hoxe no Auditorio de Galicia, ás 20.30 horas. A compositora e intérprete asume tanto a produción do álbum como a composición de fados tradicionais orixinais. Nunha busca pola profundidade do seu pensamento sobre o fado, Carminho explota varias combinacións dentro dos canons, repensando a forma e movéndose como peixe nunha auga que é a súa. Con esta proposta a autora da continuidade a un traballo profundo como autora, intérprete, agregadora cultural e inspiración máxima dun Portugal contemporáneo. Carminho ten recoñecemento do gran público, dos medios nacionais e internacionais, e con bos números nas plataformas dixitais.

O Auditorio Abanca acolle ‘Carapuchiña Vermella”

MUSICAL. Un trepidante musical onde nenos e maiores acompañarán ao espectáculo musical infantil ‘Carapuchiña Vermella’ na gran aventura de levar á súa avoa unha cesta de picnic por un bosque cheo de sorpresas. Polo camiño, Carapuchiña aprenderá a respectar o medio ambiente e os animais, bailará e cantará, pero tamén aprenderá os perigos de ignorar os consellos da súa nai. O espectáculo celebrarase ás 17.00 horas no Auditorio Abanca.

O dúo de rap español SDFK presenta hoxe a súa nova xira na Capitol

MÚSICA. SFDK, formado por Zatu e Acción Sánchez, percorrerán as principais cidades de España facendo erguer as mans dos seus fans nas diferentes cidades españolas e Santiago de Compostela é unha delas. Hoxe estarán na Capitol, ás 21.00 horas. Colaboran cos principais rapeiros do panorama. Cancións como Agua Pasá xunto a Kaze, Cara B xunto a Beret, Despacito Pero Voy ou Orgullo Banderillero son algunhas das cancións máis recoñecidas.

Dani Flaco chega á sala Sónar con ‘Al Alimón’

DISCO. Despois de máis dunha década sobre os escenarios, con sete discos no mercado, e máis de mil concertos ás súas costas, agora Dani Flaco presenta o seu novo traballo “Ao Alimón”. Farao hoxe na sala Sónar ás 22.20 horas. Un proxecto no que se ve reflectido o respecto e o agarimo de moitos compañeiros cos que puido compartir esta aventura. Amigos como MClan, Andrés Suárez, Santi Balmes, Javier Ruibal, Manolo García, Ismael Serrano, Rebeca Jimenez, As Faragullas, Álvaro Urquijo, Pedro Guerra ou Marc Ros acompáñano no novo proxecto.