O Concello aprobou os membros do xurado do XVI edición do Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados (2023). Está formado polo concelleiro de Educación, Rubén Prol; Asun Agiriano Altuna, Natalia Colombo, Ignasi Blanch, Xosé Cobas Gómez, Manuela Rodríguez e Beatriz Varela Morales.