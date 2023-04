A Fundación Eugenio Granell inaugura hoxe as 20.00 horas a exposición ‘Escenarios da paixón. Homenaxe a María Casares dos artistas Alfonso Costa e Isabel Pintado’. A mostra será presentada polo profesor e crítico de arte Carlos L. Bernárdez e permancerá aberta ata o 25 de xuño. A mostra “supón unha particular homenaxe plástica á xenial actriz, sen esquecer a reflexión sobre as significativas relacións entre a pintura e o teatro”, informou onte a Fundación.

Pintado e Costa, prolíficos artistas de longa e recoñecida traxectoria, “entenden esta homenaxe como un acto de amor e de xustiza a prol da memoria desta insigne galega de quen, o pasado ano, se cumpriu o centenario do seu nacemento”. María Casares (A Coruña, 21 de novembro de 1922 - Alloue, Francia, 22 de novembro de 1996) é xa un mito da interpretación; non en balde, Francia –onde se forxou e se expresou o seu excepcional talento- celebrouna cos máis importantes recoñecementos mentres en España era silenciada pola ditadura franquista.