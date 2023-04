O Ateneo de Santiago acolle este luns (19.30 h.) un coloquio cos candidatos á Alcaldía compostelá, entre os que se atopan o actual alcalde, Xosé S. Bugallo, do PSdeG-PSOE; Borja Verea, do Partido Popular; María Rozas, de Compostela Aberta; e Goretti Sanmartín, do BNG.