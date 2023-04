O alcalde de Santiago e candidato á reelección polo PSdeG, Xosé Sánchez Bugallo, felicitou á Asociación Mulleres Salgadas e a Rosa Gómez Lima, primeira muller deputada de esquerdas no Parlamento de Galicia, distinguidas cos Premios de Igualdade Maruja Vázquez. Foi nun acto celebrado no Centro Sociocultural do Ensanche, e no que tamén estaba presente o secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso. Bugallo defendeu a importancia das mulleres relacionadas co mar e co sector pesqueiro e a necesidade de rachar os teitos de cristal.