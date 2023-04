A Escola de Práctica Xurídica (EPX) de Santiago de Compostela celebrou o seu tradicional acto anual para despedir aos 54 alumnos e alumnas da 10ª promoción (2021/2023) do Máster Universitario en Avogacía, impartido pola USC e o Colexío da Avogacía de Santiago. O acto, no salón nobre do Colexio de Fonseca, contou coa presenza do fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz, antigo docente e titor da titulación, quen aproveitou a ocasión para trasladarlles o seu apoio e felicitación aos novos avogados. A cerimonia contou tamén coa participación de numerosos profesores da Facultade de Dereito da USC, así como moitos letrados, entre eles os padriños da nova promoción.

A escola recoñeceu ademais, nun acto que contou coa asistencia de 300 persoas, a colaboración das institucións e profesionais que participan nas actividades formativas da Escola, a máis antiga de Galicia e xérmolo doutras creadas na comunidade. É tamén unha das máis antigas e prestixiosas de España pola calidade da formación.