El infante Pablo Ruiz Picasso (1881, Málaga - 1973, Mougins, Francia) que vivió en A Coruña de 1891 a 1895 sería feliz ante el colorido y creatividad de las más de 170 piezas, en diferentes soporte y técnicas dispares, muchas creadas de modo específico, que hilan en Santiago la exposición Picasso protagonista: Viñetas no cómic español contemporáneo. La muestra que tiene por comisario a Asier Mensuro, se puede visitar en la sede de Afundación en la Rúa do Vilar con entrada libre de lunes a sábado (12 horas-14 h./16.30 h.-20.30 h.)

Mensuro, vasco residente en Galicia, historiador del arte especializado en cómic y cine, comisario de exposiciones y escritor de ensayo sobre temas de cultura contemporánea, impulsa esta invasión de Picasso en mil y un formatos, grande, pequeño, en grises, multicolor, en viñeta plana o con volumen al vuelo...

Entre ellas, destaca un cómic expandido que se llama La idea del Guernica, obra de gran tamaño creada por Javier Gay Lorente, que convive con otras tan imaginativas como la ilustración de Asier Sanz que pone sendas tazas de café en los ojos del genio malagueño, que va vestido con esa camiseta albiazul marinera que ya tiene rango de icono.

“La idea de que trabajásemos a Picasso a través del cómic partió de la propia Afundación pero al hacer la investigación me di cuenta de que los españoles tenemos una mirada distinta sobre Picasso de la que tienen los anglosajones o los franceses. Por lo tanto, el eje central de esta muestra es esa mirada española sobre Picasso a través del cómic... Aquí hay un enfoque muy particular sobre la Guerra Civil y la gran creación de Picasso en ese periodo, el Guernica, reflexionando de un modo muy distinto. Los franceses y los extranjeros, en general, lo ven como un pintor muy parisino y muy de vanguardia, y nosotros tendemos a hacer analogías con nuestra propia cultura en las que se habla sobre Picasso y su influencia o relación con Goya, Velázquez, Dalí, Miró...”

“También me interesaba mucho el tema de las herencias de Picasso en los historietistas españoles de la actualidad”, señala Mensuro sobre un proyecto que junta a 40 artistas, con presencia gallega por medio de Óscar Raña, David Rubín o Jacobo Serrano, parte de un elenco donde también están Cynthia Alonso, Paco Roca, Eneko, Ángel de la Calle, Javier Olivares, María Herreros, Tony Fernández Pons, Laura Pérez Vernetti, Idígoras y Pachi... Mensuro asegura que “no” tuvo temor alguno al trabajar sobre una muestra que gira alrededor de un Picasso criticado hoy día por ciertos sectores que han llegado incluso a protestar en público ante algunos museos que exponen su obra.

“No tuve ningún tipo de miedo. Me parece absurdo juzgar desde el presente a alguien del pasado, y no separar la obra del artista. Sobre esa base, no he dado absolutamente ningún tipo de cortapisa o censura a los historietistas y han podido exponer aquello que les ha dado la santa gana, incluyendo piezas donde, de una manera más o menos velada, hay críticas respecto a la actitud machista de Picasso, y no tengo ningún miedo a que una exposición que es una reflexión sobre cómo se ve a Picasso en la sociedad española desde el presente haya una visión plural”.