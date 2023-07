A Xunta de Goberno Local aprobou este luns as bases da convocatoria de subvencións dirixidas ás asociacións veciñais de Santiago para o desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral. Estas axudas contan cun orzamento de 98.000 euros. Tamén se deu luz verde a un convenio por importe de 60.000 euros coa Cociña Económica de Santiago e outros dous convenios por valor total de 30.000 euros co Club Triatlón Santiago e coa Federación Galega de Baloncesto. Poden acollerse a esta convocatoria todas as asociacións veciñais do municipio que figuren inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Santiago con anterioridade á publicación no BOP desta convocatoria, teñan os seus datos actualizados e estean ao corrente das súas obrigas tributarias.

Segundo as bases, serán subvencionables os gastos correntes necesarios para o desenvolvemento de actividades e programas de interese xeral para a cidadanía durante o exercicio 2023. Gastos como a prestación de servizos de información, asesoramento, comunicación e divulgacion; de formación e ocio; de participación da cidadanía e apoio a outros colectivos do barrio (debates, asembleas, encontros); así como actividades sociais e outros gastos de funcionamento da entidade (administración, asesoramento, material derivado da covid, prensa, etc.). A contía máxima que se concederá a cada solicitude virá limitada pola puntuación que acade a entidade. O importe subvecionable será, como máximo, o 80% do orzamento de gastos que se detalle no formulario da solicitude, cun máximo subvencionable de 3.000 euros, ou 5.100 euros naqueles casos de entidades veciñais propietarias de equipamentos socioculturais. A presentación de solicitudes, que estarán dispoñibles na sede electrónica da web do Concello de Santiago, será de 10 días hábiles a contar desde o seguinte a publicación destas bases no BOP.