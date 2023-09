El retorno: La vida después del ISIS, documental de Alba Sotorra, abrió este lunes en Santiago el ciclo Cine y derechos de la infancia. Construyendo un mundo mejor, promovido por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas con apoyo de la Deputación de A Coruña. Tiene por sede el salón Rahid del hotel Eurostars Araguaney, siempre a las 20 h., con entrada libre previo email a inscripciones@araguaney.com. El lunes 2 de octubre se verá Farha, de Darin J. Sallam, la historia de una niña que sueña con ir a la escuela y abandonar la vida en el campo. El 9 de octubre, Hamada, de Eloy Domínguez, sobre tres jóvenes que viven en un campamento de refugiados en el desierto del Sáhara. Y el 16, You resemble me, un largometraje de ficción de Diana Amer.

30 anos da facultade de ciencias Políticas e Sociais

A mostra bibliográfica 30 anos da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais (1991-2021) inaugurarase ás 12 h. na sala de Descanso da Biblioteca Concepción Arenal da USC coas intervencións do reitor Antonio López; do decano da Facultade, Ramón Bouzas; da directora da Biblioteca Universitaria, Mabela Casal; do director da Biblioteca Concepción Arenal, José Rodríguez; do seu anterior director, Francisco Méndez; e da secretaria do Departamento de Ciencia Política e Socioloxía, Isabel Diz.

Muestra del compostelano José Manuel Méndez Rodríguez, ‘Pitelos’

La muestra Constelatio ofrece en la Igrexa da Universidade una colección de figuras mitológicas y zodiacales que se personifican en retratos hechos por el pintor compostelano José Manuel Méndez Rodríguez, Pitelos. Hay casi medio centenar de retratos personificados acompañados de sus respectivos Huevos Vitae, esculturas creadas por los artistas participantes, y más de 60 piezas de la misma colección.

Aplazado el concierto tributo a Phil Collins

Se ha aplazado el concierto Premiere Show Tributo a Phil Collins Music, previsto en Santiago para el jueves en la sala Capitol. La banda liderada por el músico compostelano Carlos Arévalo lo retrasa a fecha por revelar tras un problema que afecta al citado batería: “con un fortísimo dolor en cervicales que exige tratamiento fisioterapéutico y medicinal de dos semanas”, detalla Arévalo. Las entradas adquiridas siguen vigentes.