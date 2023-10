Marcado este año por la actualidad, el Festival Internacional de Cine Euro-Árabe AMAL vuelve del 23 al 28 de octubre al teatro principal de Santiago con su esperada vigésimo primera edición. En esta ocasión AMAL invita a explorar el intrigante mundo del cine euro-árabe bajo el poderoso lema "Nadie está a salvo", acompañado de una imagen sombría de color negro con la que se quiere rendir homenaje a las personas fallecidas en la tragedia del terremoto de Marruecos y las inundaciones de la ciudad libia de Derna.

El festival ha sido presentado este miércoles por el presidente de la Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo y la concelleira Míriam Louzao. La Xunta de Galicia y el Concello de Santiago han brindado su apoyo a este evento, destacando su compromiso con la convivencia y el acercamiento entre Oriente y Occidente.

El presidente de AMAL mandó un mensaje de “solidaridad y apoyo al pueblo de mi padre”, el pueblo palestino, y condenó los asesinatos de víctimas civiles de ambos bandos. Pidió también un análisis y reflexión por parte de los periodistas para procurar la paz. “Es necesario que nos unamos todos para que el futuro de nuestros hijos esté asegurado” –apuntó–. Además, como se destaca en la carta al director del programa de AMAL, Ghaleb Jaber indicó que “nadie está a salvo y que todos estamos en peligro, independientemente del lugar del mundo en el que hayamos nacido”, enfrentándonos a peligros como el cambio climático, los extremismos o el capitalismo salvaje.

Programación de AMAL 2023

El festival se inaugura el lunes 23 con una charla coloquio sobre Palestina en la que intervendrán Jesús Núñez, patrono de la Fundación Araguaney y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y otra personalidad importante, todavía sin confirmar, que contextualizarán lo que está pasando en Gaza.

En lo que respecta al cine, en esta nueva edición el público podrá sumergirse en las emocionantes historias de cinco largometrajes cuidadosamente seleccionados. Entre ellos se encuentra Entre las higueras, una obra maestra del director franco-tunecino Erige Sehiri, laureada en el prestigioso festival de Venecia. También podrá visualizarse El caftán azul, una conmovedora creación de la directora y guionista marroquí Maryam Touzani, que dejó huella en Cannes en 2022.

Habrá asimismo oportunidad de realizar un viaje lleno de intriga con Conspiración en El Cairo, una película del guionista y productor sueco de origen egipcio Tarik Saleh, ganadora del premio al mejor guión en Cannes en 2022 y The sage, una obra del aclamado director de cine y televisión sirio de origen palestino, Basil Al-Khatib. Además, el programa ofrece la cinta de no ficción, Little Palestine, Diary of a Siege, del talentoso cineasta y fotógrafo sirio-palestino Abdallah Al-Khatib.

Se hará un pase único diario, de martes a sábado a las 21 horas, con las entradas a la venta en Ataquilla.com o una hora antes de cada proyección en la taquilla del teatro.

AMAL no es solo un festival de cine, es un mensaje de paz, un faro de tolerancia y respeto que invita a una experiencia cinematográfica que trasciende las fronteras y celebra la diversidad del mundo que habitamos.