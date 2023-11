El Concello de Santiago admite el error y está tratando de solucionarlo lo antes posible, aunque el disgusto a Lourdes de Santiago Viqueira no se lo quita nadie. Esta vecina de la capital gallega se quedó de piedra este martes cuando al consultar su cuenta bancaria comprobó que había sufrido un embargo de unos 2.000 euros por un supuesto impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Concello de Santiago.

La afectada adoptó medidas legales contra la administración local hace unos meses, cuando recibió una notificación en la que se le exigía el IBI de cinco años de una casa que heredó de su madre, cuando en realidad ya lo había abonado. “Mi madre murió y me legó su casa, sin embargo, por un problema con mis hermanos no pudimos hacer en ese momento la repartición de la herencia. Yo seguí viviendo en la casa de mi madre y siempre que llegaba el recibo del IBI, que venía a su nombre, lo abonaba inmediatamente”, explica, al tiempo que añade que el problema llegó el día que por fin pudo cambiar el inmueble de titularidad.

“Los problemas empezaron cuando recibí una notificación del Concello en la que se me informaba de que adeudaba el IBI de cinco años, desde el momento que murió mi madre, y que tendría que abonarlo con intereses”, señala Lourdes en conversación con EL CORREO, antes de explicar que al estar disconforme con esta instancia decidió poner los hechos en manos de su abogada.

“Tuvimos que denunciarlo en el juzgado y el procedimiento sigue en marcha, de ahí que nos extrañe que, sin haberse resuelto, el Concello haya optado por embargarme la cuenta”, señala la mujer. Comenta que en un momento determinado la administración local llegó a reconocer el error, aunque lo que se le trasladó es que se procedería a devolver el dinero que abonó ella durante estos cinco años como pago de los recibos, pero que debía abonar por otro lado los mismos con intereses.

“Lo que me indigna es que me digan que la devolución no me la van a hacer a mí, sino a todos los herederos de mi madre, pese a que fui yo quien pagó”. La abogada de Lourdes emprenderá acciones legales contra el Concello a raíz del embargo que sufrió la mujer sin haberse resuelto el proceso judicial que está en marcha.

Consultadas por este periódico, fuentes oficiales del gobierno local señalan que “están analizando este tema en Tesourería para ver de solucionalo”. Sostienen que “o problema de procedemento está en que esta persoa tería que non ter pagado directamente os recibos da nai e, se fose por Recadación, xa lle dirían que non o fixese desa forma e que realizase primeiro os cambios pertinentes para que os herdeiros pagasen os recibos na proporción que corresponde”.