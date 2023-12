El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, presentó este lunes la programación del 30 aniversario del Camino Francés como Patrimonio de la Humanidad, que incluirá música, reflexión y arte para conmemorar un reconocimiento "histórico". “Chegou despois de que seis anos antes fose declarado primeiro itinerario Cultural Europeo, e recoñeceu a súa achega histórica pero tamén o seu renacemento como senda viva e espazo de encontro plural, solidario e aberto, que mantén intacto a día de hoxe”, subrayó el titular de Turismo de la Xunta durante el acto celebrado en el Hostal dos Reis Católicos.

Los actos arrancarán este domingo (10 de diciembre), se prolongarán hasta el día 16 y habrá un espacio muy destacado para recordar el Xacobeo 93. “Foi un evento que respondeu á perfección aos retos do incremento de afluencia a Santiago que ocasionou aquel Ano Santo. E ademais constatou a importancia da Ruta Xacobea como motor socioeconómico de Galicia”, señaló Merelles, antes de incidir en que las conmemoraciones programadas por la Xunta implicarán a distintas instituciones, además de la sociedad civil, con presencia del mundo académico, muy importante, dijo, en la configuración del fenómeno contemporáneo de la peregrinación a Compostela.

"O 10 de decembro, data na que o Camiño Francés obtivo este recoñecemento, imos encher a cidade de Santiago do son das campás, tendo tamén moi en conta que o repique manual é Patrimonio Inmaterial da Humanidade desde hai un ano”, explicó el director de Turismo de Galicia. Para ello, se repicarán a media mañana las campanas de la Catedral de la capital gallega, así como de distintas iglesias de la ciudad y la Colexia de Sar. Por la tarde, se iluminará de manera especial la Torre del Reloj, la Bereguela, una acción que estará activa durante toda la próxima semana.

Ya el martes 12, el Museo das Peregrinacións e de Santiago acogerá la inauguración de la exposición Acogida y Hospitalidad en el Camino de Santiago, comisariada por Francisco Singul. Se trata, como explicó el director de Turismo de Galicia, de una muestra que analiza “o exercicio da hospitalidade xacobea, tan importante nestas tres décadas a través dunhas coidadas imaxes fotográficas en branco e negro e en cor no Camiño Francés”. Realizadas entre los años 1990 y 2014, son autoría del fotógrafo y peregrino Manuel G. Vicente y muestran hospitales y albergues del Camino o el trabajo de los hospitaleros, entre otras cuestiones.

También está previsto la organización de actividades paralelas para los visitantes, que incluirán un juego a modo de scape room virtual del 12 a 17 de diciembre.

Nuevo libro y concierto

El miércoles 13 de diciembre, la Iglesia de San Martiño Pinario acogerá un concierto abierto al público para escuchar música del Códice Calixtino y las Cantigas de Santa María de Afonso X. Interpretado por el grupo Malandaça y dirigido por Francisco Luengo, se realizará un programa de música sagrada de los siglos XII y XIII vinculada con la peregrinación. Será un concierto gratuito, a las 19.00 horas, con asistencia libre hasta completar el aforo. La recogida previa de entradas será a partir de este jueves en la Oficina del Peregrino de Carretas y en la Oficina de Turismo de Galicia ubicada en la Casa del Deán.

La Semana del 30 Aniversario también incluirá el jueves 14 la presentación del libro Cronología Xacobea, una visión de conjunto de las peregrinaciones compostelanas, de autoría del escritor Manuel F. Rodríguez. El libro desarrolla una cronología por siglos y días concretos, hechos históricos y personajes vinculados con el Camino de Santiago, Compostela y su Catedral desde el siglo VIII al siglo XXI.

Investigación y debate

“Os seguintes dous días, o venres 15 e o sábado 16, será a quenda da reflexión e encontros académicos nos que imos afondar no pasado, pero tamén no presente e no futuro do Camiño de Santiago”, afirmó Xosé Merelles. El viernes se reunirá el Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago, órgano asesor de la Xunta compuesto por reconocidos estudiosos de distintos países. Se presentarán también las actas del XII Congreso Internacional de Estudios Xacobeos.

El sábado 16 tendrá lugar el acto central de la efeméride. Con la presencia de representantes de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, así como de los alcaldes de los concellos por los que pasa la Ruta Xacobea, se ahondará en el Camino de Santiago desde diferentes perspectivas.

Intervendrán personas que vivieron muy de cerca aquel "histórico" año 1993, como el exconselleiro Víctor Vazquez Portomeñe; el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo; o Javier García Turza, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de La Rioja y miembro del Comité Internacional de Expertos.