La rotonda de Fontes do Sar se convirtió, una vez más, en una piscina tras las lluvias caídas en la capital gallega durante los últimos días. Especialmente llamativas fueron las imágenes que se registraron en la jornada del domingo, con coches, de nuevo, circulando entre el agua. Para acabar con esta situación, el Concello de Santiago está realizando un estudio de la cuenca de Fontiñas para poder hacer una diagnosis de la red de saneamiento.

“Trátase dunha cuestión estrutural e para poder valoralo débese facer este estudo previo de todas as zonas da cidade que afectan a ese ámbito no relativo á recollida de augas pluviais”, indicaron desde Raxoi. En concreto, en la zona de las piscinas del Multiusos Fontes do Sar se están instalando nuevos sumideros, sustituyendo algunas de las existentes por rejillas. Asimismo, también se han ejecutado “novas canalizacións de saneamento nas zonas onde se rexistrou unha maior acumulación de auga”. La rotonda que conduce hacia Sar se convierte en uno de los puntos más conflictivos de la ciudad cada vez que una borrasca azota con fuerza.