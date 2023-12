Su éxito ha sido tal que ha resultado designada para presentar el último programa del año desde la Praza do Obradoiro de Santiago, junto a Xosé Ramón Gayoso y Noelia Rey. Cada tarde, de lunes a viernes a las 19.00 horas, Durán y el friolés David Espiño traen actualidad y entretenimiento a los hogares gallegos, siendo líderes en audiencia en su franja y contando con uno de los equipos más solventes del panorama audiovisual actual.

Su trayectoria en el mundo de la comunicación es muy variada, ha trabajado tanto en canales autonómicos (Telemadrid o TVG), como en nacionales (Cuatro, Telecinco, Antena 3 o el canal de pago extinto Non Stop People). ¿Cuál ha sido su etapa favorita? ¿Qué se lleva de ellas?

Mi etapa más bonita, al igual que toda la gente que estuvo ahí, ha sido en el canal Non Stop People de Movistar Plus. Todos éramos muy jóvenes, estábamos empezando en este mundo y aprendíamos unos de otros. El sentimiento era de compañerismo y de pasárnoslo bien, algo que, a veces, olvidamos cuando vamos a trabajar a algún sitio. Allí presenté un programa de deportes y yo no tenía ni idea de eso, algo que me hizo aprender mucho. También nos acercó al mundo real esa experiencia, porque siendo muy jóvenes nos enfrentamos a un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) y al cierre del canal.

La mayor parte de su experiencia profesional ha sido en Madrid. Podría decirse que no ha sido “profeta en tu tierra”, como se suele decir popularmente ¿A qué se debe esto?

Soy una persona que avanzo según vaya surgiendo. En su momento me tocó ir a estudiar a Madrid, pero nunca he buscado cosas en ningún sitio, las oportunidades se me han ido presentando. Intento vivir el momento profesional y me dejo llevar. Nunca había trabajado en Madrid con perspectiva de regresar a Galicia, pero me presentaron la propuesta de Hora Galega y me volví decidida a mi tierra. Galicia tiene para mí un componente sentimental muy fuerte.

Durante los 10 años que ha estado fuera de Santiago ¿Qué es lo que más ha echado de menos? ¿Y lo que menos?

Lo que más eché de menos en esos años fue, sobre todo, a mis padres. Yo soy hija única y estoy muy unida a ellos. También eché de menos la tranquilidad de mi ciudad, de Compostela. En Madrid es imposible encontrarte un hueco tranquilo. Aunque al ser nueva allí tampoco me daba tiempo a extrañar mucho más, estaba descubriendo nuevos sitios como cualquiera que se muda. Lo que menos eché de menos de aquí fueron los domingos, ya que no solía tener muchos planes, no sabía qué hacer. En Madrid era como un día más, todo abierto.

Ahora mismo está presentando el magacín Hora Galega, en compañía del friolés David Espiño, con el que están cosechando grandes datos de audiencia ¿Cómo surge la oportunidad de presentar un formato así en la televisión de su tierra natal? ¿Cómo está viviendo este éxito?

Surge de manera sorpresiva, no me lo esperaba para nada. Yo había estado enviando mi currículum dos años antes a varios sitios y coincidió con que Ficción Producciones (productora de Hora Galega) tenía una oferta para ser reportera de otro formato que estaban emitiendo en ese momento. Yo envié mi currículum, pero la cosa no fue más allá. Dos años después, me llamaron para preguntarme si estaba interesada en presentar este programa y a las semanas me comunicaron que era la elegida para este formato. Así que nunca se sabe por dónde te va a llevar la vida. Surgió en un momento en el que estaba barajando varias opciones laborales, dejé todo en Madrid y me vine a probar suerte. Al principio fueron datos de audiencia bajos, ya que el público gallego no me conocía. Pero ahora estoy viviendo con mucha alegría el éxito y, además, he de reconocer que estoy trabajando en el tipo de programa que siempre he querido hacer. Hacer lo que te gusta con el respaldo de la audiencia y con un buen equipo es la felicidad plena.

"No sé si me comeré las uvas o no, tengo que pensarlo. Lo que está claro es que ese día voy a llorar, me produce mucha nostalgia el momento de las 12 campanadas de fin de año"

Lleva poco más de un año siendo una de las caras visibles del canal autonómico y le han designado para conducir, junto a Xosé Ramón Gayoso y Noelia Rey, As Badaladas Fin de Ano 2023 ¿Cómo ha recibido la noticia? ¿Cómo afronta este reto?

La noticia la recibí entre gritos de sorpresa y lloros de emoción. En ningún momento se me hubiese pasado por la cabeza que alguien podría proponerme dar las campanadas. No estoy nerviosa de cara a ese momento, ya que considero que después de estar todos los días haciendo una hora y media de directo enfrentándome al público gallego, que es muy exigente, pues esto no va a ser diferente. Voy a empezar el año con las personas con las que paso cada tarde de mi semana, los espectadores, y al final también son un poco mi familia. Estoy muy emocionada, de verdad. Siendo de Santiago, presentar las campanadas en el Obradoiro es un sueño cumplido. No sé si me comeré las uvas o no, tengo que pensarlo. Lo que está claro es que ese día voy a llorar, me produce mucha nostalgia el momento de las 12 campanadas de fin de año.

Todos los años, el estilismo de los presentadores y presentadoras de las campanadas de fin de año suele ser de los temas más comentados. El año pasado Noelia Rey optó por el diseñador vianés Jorge Álvarez ¿Sabe ya quién le vestirá para esta cita? ¿Nos puede dar alguna pista sobre el estilismo o es secreto?

Voy a huir de las extravagancias, ya que no van conmigo. Quiero ser yo misma y no algo que me venga impuesto. Estoy trabajando a contrarreloj, consultando todo tipo de propuestas. También he de decir que no es mi intención, en absoluto, competir con Cristina Pedroche, ella es única. He hablado con varios diseñadores y, aunque tengo un estilo muy definido, he visto muchas opciones. No puedo decir nada más, ya que es un secreto. Lo podréis ver el 31 de diciembre.

El último programa del año es algo muy especial, ya que se encuentra prácticamente todo el mundo delante del televisor pendiente de las uvas. Supongo que para usted también será un momento especial ¿De quién se acordará en esos minutos? ¿Tiene algún deseo para el nuevo año?

Este año, como no estoy con mis padres, mi primer pensamiento van a ser ellos. Pero también pensaré en los que ya no están, fundamentalmente en mis abuelos. Ellos se fueron demasiado pronto y ninguno pudo disfrutar del éxito, por decirlo de alguna manera, de la carrera profesional de su nieta. Me da mucha pena porque sé que estarían orgullosos de lo que hago. A pesar de todo, sé que donde quiera que estén estarán felices con lo que hace su nieta. Pero esto es algo que pienso todos los años y con cada una de las doce uvas siempre pienso un poco en todo. A parte de eso, mi deseo para el año nuevo es seguir como estoy. También pido salud para la gente a la que quiero y puestos a pedir, no me vendría mal un poco de amor.