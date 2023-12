Na tarde deste luns, o feminismo galego perdía unha de súas voces máis prominentes co falecemento repentino da médica e psiquiatra Lola Ferreiro. Formada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela, con especialización en Psiquiatría, Ferreiro destacou como unha figura central no activismo feminista en Galicia, cofundadora da Asociación Galega de Mulleres (AGM).

Ferreiro foi unha defensora incansable da coeducación afectivo-emocional e sexual. A súa dedicación a esa causa levouna a actuar como catedrática de Procesos Sanitarios no IES Lamas de Abade, en Santiago de Compostela, onde deixou unha pegada significativa.

Visión androcéntrica da medicina

Alén das súas contribucións académicas, Ferreiro desenvolveu un extenso corpo teórico sobre saúde cunha perspectiva de xénero transversal. Este traballo incluíu o deseño de programas de educación para a saúde, nos que denunciou a visión androcéntrica da medicina, destacando as disparidades no diagnóstico de doenzas entre homes e mulleres.

Integrante activa da Asociación Galega de Saúde Mental, a súa tese de doutoramento versou sobre “Saúde Mental e Delincuencia en Adolescentes” (setembro de 1991) e concentrou seus estudos na psiquiatría infantil e xuvenil, abordando temas como a conduta antisocial, o consumo de alcol e outras drogas, riscos da privación de liberdade e ideas suicidas. O seu interese estendeuse ás relacións afectivas, educación para a saúde e saúde de xénero.

Amencemos coa triste noticia do pasamento de Lola Ferreiro.



Sempre disposta a botar unha man, ensinounos a poñer o foco e denunciar as desigualdades de xénero na saúde e na vida.



Cara amiga, sempre en nós. pic.twitter.com/nFC2bVKJHC — MG Saúde Mental (@MGSaudeMental) December 12, 2023

Como activista, Ferreiro defendeu o dereito ao aborto na saúde pública e participou da Marcha Mundial das Mulleres. O seu labor tamén abrangueu dereitos reprodutivos, doenzas de transmisión sexual e diversas formas de violencia machista.

Lola Ferreiro deixa un fondo legado que se suma ao de tantas compas que a longo da historia construíron e fixeron grande ao feminismo galego.



Seguimos en marcha contigo na memoria, o corazón e a práctica política Lola, até que todas sexamos libres.



Até sempre compañeira 💜 pic.twitter.com/5MgwQHeZfO — Marcha Mundial Mulleres Galiza (@MMMGaliza) December 12, 2023

O seu falecemento causou conmoción no movemento feminista galego e na cidade. A alcaldesa, Goretti Sanmartín, destacou a xenerosidade, enerxía e capacidade de empoderamento de Ferreiro, mentres a voceira do BNG, Ana Pontón, recordou súa determinación e alegría.

O feminismo desolado polo falecemento de Lola Ferreiro. Todas lembraremos a súa contribución ao feminismo, a enerxía e a capacidade de transmitir a necesidade do empoderamento, a súa xenerosidade. Enorme perda. Que grande oco deixas entre nós.https://t.co/YAmhHxXoBT — Goretti S. Rei (@GorettiSRei) December 11, 2023

O impacto da súa perda foi sentido por moitas voces do feminismo galego, incluíndo Marga do Val, Lupe Ces ou Ana Luisa Bouza e de organizacións como o Sindicato Labrego Galego, o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG) ou o Movemento Galego da Saúde Mental que expresaron o seu pesar nas redes sociais. A memoria de Lola Ferreiro permanecerá como un faro no camiño da igualdade e a xustiza de xénero en Galicia.