La Navidad ya está aquí. Unas fiestas que nos traen muchas sonrisas, celebraciones, alegría, encuentros… pero también exceso de dulces, comidas copiosas y cambios en nuestras rutinas que, en muchos casos, implica relajar los hábitos saludables, advierte el Doctor Juan Carlos Pérez Varela.

Además de los consejos habituales para cuidar la sonrisa durante las navidades, explica el Director Médico de la Clínica MAEX Pérez Varela en Santiago, también ha compartido 5 tips para que, aquellos que se están sometiendo a tratamiento de ortodoncia, sonrían más y mejor en navidad sin ninguna preocupación.

Tips para sonreír mejor en Navidad si estás sometiéndote a tratamiento ortodóncico

1. Retírate los alineadores siempre durante las comidas (y cuando se beba cualquier cosa que no sea agua para evitar que se tiñan y pierdan su cualidad de transparencia) y guárdalos en su cajita cada vez que te los saques para evitar perderlos o que se dañen. No se deben meter los alineadores en el bolsillo.

2. Si tomas más azúcar, cepíllate más y mejor. Se trata de disfrutar durante las fiestas, así que no hay por qué renunciar a los dulces navideños, aunque sí es necesario hacer después una limpieza concienzuda y emplear el irrigador. De lo contrario, las partes más pegajosas y duras se pueden quedar escondidas entre las encías y los brackets, lo que puede acabar provocando una inflamación. El chocolate negro es siempre mejor opción (especialmente el que tiene un 70% de cacao) que peladillas, mazapanes... La piña también suele tomarse en estas fiestas, pero es muy filamentosa, por lo que después de comerla hay que ser muy cuidadosos con la limpieza de la boca (especialmente si se llevan brackets).

3. Los pacientes de ortodoncia con brackets deben evitar los llamados alimentos “prohibidos” como los frutos secos, snacks crujientes... y las cosas duras (como el turrón, garrapiñadas...) o pegajosas (turrón blando, frutas escarchadas...) para no dañar los aparatos. Si se despega un bracket o un arco se sale del sitio, seguir comiendo con normalidad será complicado. Hay que tener precaución con el marisco, empleando las pinzas y los útiles específicos para ello y evitando abrir las patas o cualquier elemento duro con los dientes, tanto aquellos que llevan ortodoncia como los que no, porque pueden dañar el esmalte y astillar o fracturar las piezas dentales. Los dientes son para morder y masticar, nunca para abrir bolsas, botellas...

4. No se deben descuidar las rutinas ortodóncicas. A pesar de los compromisos sociales es importante llevar puestas las gomas y alineadores las horas necesarias para que sea eficaz el tratamiento. Aunque los alineadores son “de quita y pon” no conviene olvidar que para que sean efectivos, el tiempo recomendado de uso es de 20 a 22 horas al día. Como durante las fiestas es habitual pasar más tiempo comiendo (y se reduce el tiempo en el que se llevan puestos) es importante cepillarse los dientes inmediatamente después de comer y volver a ponérselos. Si se usan férulas de ortodoncia o de descarga y se pasan algunos días fuera de casa también hay que llevarlas el número de horas indicado, ya que sino a la vuelta puede que ya no ajusten. Llama de inmediato al ortodoncista si se produce algún accidente como un bracket que se despega o un arco que se suelta para que pueda solucionarlo cuanto antes sin esperar hasta la cita mensual.

5. ¡Lleva tu sonrisa a todas partes! Sonreír mejora nuestro estado emocional y el de quienes nos rodean. La mejor forma de hacer que estos días sean una verdadera celebración