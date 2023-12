Agotados y desilusionados ante la falta de solución a un problema recurrente del que se vienen quejando ya desde hace mucho tiempo, los vecinos de la capital gallega representados por la recién creada Plataforma contra el ruido de Santiago esperan poder contar a partir de hoy con un plan de actuación que contribuya a minimizar una situación que aseguran les resta salud.

Ese plan de actuación contra el exceso de decibelios en algunas zonas de Compostela debería salir de la reunión que el colectivo tiene previsto mantener esta tarde, a partir de las 18.00 horas, con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, así como con los responsables municipales de Urbanismo y Seguridad, y de los cuerpos policiales, tanto de la Nacional como de la Municipal.

Integrada por las asociaciones vecinales Río Sarela, Cidade Histórica Fonseca y Raigame, el presidente de esta última, Xosé Manuel Durán, indica en conversación con este periódico que “queremos ver como se pode evitar ou minimizar o ruído na rúa en determinados puntos porque sabemos que hai denuncias, pero non onde acaban, que pasa na Policía ou en Urbanismo para que estas queixas non sexan tramitadas”.

Insiste en que preguntarán a la alcaldesa por esta circunstancia, ya que asegura que “hai denuncias feitas, pero vemos que caducan ou se extravían ou non se procesan, e a Policía Municipal, que é a responsable destas cousas, non actúa de oficio como sí o fai noutros ámbitos, e queremos que nos aclaren por que e que é o que sucede”.

La propuesta con la que acude la plataforma es la de “ver como podemos trazar un plan de actuación, cos recursos dos que se dispoñe, ver como entre todos podemos actuar para que a situación sexa máis razoable”, puesto que entiende que “a falta de recursos non pode ser unha excusa para cruzarse de brazos, haberá que optimizar os poucos que sabemos que hai e facer algo”.

Recalca que “mentres eso sucede e non se actúa, hai moitos veciños que están sufrindo en silencio, sen poder dormir nin descansar, e a nosa intención e visibilizar este tipo de cousas, que non é de recibo que a xente non poida descansar de noite, persoas que teñen que traballar, maiores, ás que lles está pasando factura na súa saúde”.

Por todo ello, y si no sale adelante un plan de actuación claro, si no se transmite que las fuerzas de seguridad están dispuestas a actuar para minimizar el ruido en las áreas más afectadas de la ciudad (casco histórico, ensanche y zona de San Lourenzo), el presidente de Raigame advierte de que “tampouco descartamos denunciar a través da Fiscalía de Medio Ambiente, posto que tanto a nivel nacional como autonómico é unha cuestión medioambiental que está pasando factura, tal e como poñen de relevo todos os valedores do pobo, non só a de Galicia”.

Cree que lo fundamental es poder convivir, y subraya que “non se trata de criminalizar a todo o sector hosteleiro porque son contadas excepcións, senón de convivir todos”, pero considera que “en determinadas situacións hai que actuar, non só co barullo, senón co consumo de alcol na rúa, que está prohibido, e ante o que sabemos que a Policía non actúa como debera”, non actúa de oficio e non fai o seu traballo”.

Contundente, apunta que es lo que “indigna á xente, ás veces cando nos reunimos cos veciños coméntannos esa pasividade das forzas de seguridade, e cando chaman á Policía, que desde as propias centralitas digan que están fartos de escoitar as súas protestas, que digan textualmente que os teñen fritos cando hai persoas sufrindo día tras día sen poder dormir, é algo inadmisible”.

Y aunque insiste en que su objetivo es poder avanzar en un plan de actuación concreto que aporte soluciones al problema del ruido en la calle, que es para lo que habían solicitado esta reunión, invita a no quedarse parados ante otro tipo de situaciones, como “continuas reyertas, cun aumento da violencia nalgunhas rúas que tamén queremos evitar, e é algo que está pasando, como hai dúas semanas na rúa de Fernando III El Santo, cunha batalla campal na que non houbo unha desgraza porque non coincidiu, pero non estamos libres de que non o faga en calquera momento e non se pode esperar a actuar cando haxa unha desgraza”.

Por último, y ante el encuentro de esta tarde en Raxoi, recalca que el ruido nocturno en la calle es algo que se viene arrastrando desde hace años, con diferentes corporaciones municipales, pero quieren saber cuál va a ser la postura de la actual para intentar erradicar esta situación, y añade que a ello también se ha sumado el problema de la contaminación lumínica.

Para Xosé Manuel Durán, no es de recibo que residentes de la rúa do Hórreo tengan que estar con las persianas bajadas para evitar el impacto luminoso de una pantalla gigante, algo que cree también pasará con los futuros vecinos de Romero Donallo.