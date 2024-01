Noite de Trova, así se llama el ciclo que ofrece el pub Atlántico a las 21 horas con entrada libre para escuchar al cantautor argentino Diego Massimini. Y a esa misma hora, también en una cita con acceso libre, Paulo Pascual, músico gallego especialista en tocar el theremin, estará en el Modus Vivendi, otro de los locales clásicos de la Zona Vieja. En 2023, la productora Illa Bufarda lanzó en vinilo el disco de la banda sonora que Paulo hizo para el documental Negro Púrpura, dirigido por Sabela Iglesias y Adriana P. Villanueva, estrenado en 2021. Paulo centra su trabajo y talento en un instrumento, el theremín, cuyos virtuosos se cuentan en España con los dedos de una mano. Empezó con ese instrumento tras ver Ed Wood, película diridigda por Tim Burton, según explico a EL CORREO.

Konstantin Krimmel canta en el Auditorio de Galicia tras charla de Luis Gago

El Auditorio de Galicia ofrece a las 20.30 horas una nueva entrega de su Ciclo de Lied, con un recital con Catriona Morison, mezzosoprano; Konstantin Krimmel, barítono; y Ammiel Bushakevitz, al piano. Interpretarán piezas de Robert Schumann, Gustav Mahler, Felix Mendelssohn y Johannes Brahms. Cuentan con la colaboración de la Asociación de amigos de la Ópera de Santiago. Antes, a las 19 h, hay una charla de Luis Gago.

Inauguración de la exposición Las sendas del alma

En el salón de actos del Colegio Mayor San Agustin (20:00h), el doctor en medicina y analista de conciencia Salvador Alonso Pérez impartirá una charla para inaugurar la exposición Las sendas del alma, sobre la consciencia, propiedad del alma humana que el autor define como la llave de la libertad interior.

Carmen Sampedro lleva su arte a El Corte Inglés

La exposición con obras de Carmen Sampedro en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago, abre hoy a las 19:30 h. Esta muestra llamada Ecléctica ofrece pintura y poesía. Acompañará a la protagonista, Manuel Nieto. Se podrá visitar, en horario comercial, hasta el próximo sábado 27 de enero. Dicha área está en la planta baja del citado centro comercial compostelano. Y el lunes 22, el escritor Juan Gómez-Jurado presentará allí (18:30 h.) su nuevo libro, titulado Todo vuelve.

Visita guiada a la exposición This is Pop

Mañana viernes a las 12 horas se celebra una visita guiada a la exposición This is pop! Das latas de Andy Warhol ás túas, que se puede ver en la sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19). Incluye obras de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Eduardo Paolozzi o Eduardo Arroyo. Esta actividad es gratuita para quienes sean personas asociadas al Ateneo de Santiago, para el resto tiene un coste de dos euros.