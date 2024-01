A Axencia de Turismo de Galicia vén de licitar un contrato para a dixitalización dos diferentes elementos e instrumentos que forman parte da rede dos Camiños de Santiago e a posta en marcha dun sistema que permita unificar as diferentes aplicacións de xestión da Ruta Xacobea. A actuación, dotada cun orzamento de 874.131,44 euros, ten como obxectivo levar a cabo un sistema de xeolocalización que poida facilitar o traballo dos profesionais que se encargan da conservación e mantemento dos distintos itinerarios do Camiño de Santiago e, á vez, abrir tamén estes recursos á cidadanía, segundo explica o departamento autonómico a EL CORREO GALLEGO.

A iniciativa, posta en marcha en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, ten a intención fundamental de modernizar e unificar as actuais aplicacións que xestionan algúns dos datos e parámetros dos diferentes camiños. Así, segundo indican fontes de Turismo, procúrase “abordar novas políticas e accións de planificación deseñadas a partir do coñecemento da actual situación da rede e apoiadas na evolución das novas tecnoloxías e análise e xestión dos datos”. Ao mesmo tempo, tamén se busca “dispoñer dun sistema para unificar e compartir a información da rede e reforzar a coordinación e a xestión dos servizos que presta”.

Segundo se sinala na memoria do proxecto, na actualidade existen diferentes ferramentas que xestionan datos e parámetros sobre as características, estado e operacións arredor dos elementos dos camiños e das accións e actividades que se realizan. Desta maneira, nos pregos tamén se apunta que as singulares características de cada un destes sistemas (algún dos cales atópanse xa obsoletos ou ben identifícase que carecen dalgunha funcionalidade considerada fundamental) fan que non exista unha análise conxunta e integral de todo o relacionado coa xestión da rede de camiños.

Ante esta situación, considérase que que o proxecto, ademais de ser útil para os profesionais, permitirá poñer a disposición da cidadanía información de interese xeral como datos dos camiños, zonas de dominio público e de protección dos mesmos, características da contorna, equipamento, sinalización ou datos de interese para o peregrino.

Actuacións clave

En concreto, esta contratación contempla dúas actuacións clave. Segundo destacan desde a Xunta, a primeira delas é a dixitalización dos diferentes elementos e instrumentos que forman parte da rede dos Camiños de Santiago en Galicia. En xeral, esta dixitalización consistirá na elaboración dunha cartografía dixital de todas as rutas, a partir da cal se poidan identificar e vectorizar, coa precisión suficiente, os diferentes elementos que a definan.

A segunda acción clave consiste na posta en marcha dunha aplicación de xestión que, partindo da información da primeira actuación, permita a xestión, mantemento, agregación de nova información e explotación da mesma, tanto por persoal interno como a través doutras ferramentas, de maneira eficiente e eficaz. Esta aplicación terá unha versión móbil, en Android e IOS, para permitir a actualización dos datos en campo por parte de terceiros.

O proxecto tamén inclúe a realización de vídeo 360, xeorreferenciado, para cada un dos itinerarios do Camiño de Santiago. O obxectivo é a súa utilización para diferentes propósitos, pero como mínimo para ser utilizado na web e na app da Ruta Xacobea en Galicia. Os vídeos de cada itinerario almacenaranse e poderán ser explotados, ao igual que o resto de elementos tratados nesta licitación, pero dadas as características singulares do vídeo 360, este poderá ser inxestado en plataformas como Youtube ou Vimeo, entre outras.

O proxecto licitouse a finais de decembro de 2023 e hai un prazo estimado de tres meses para a súa adxudicación. Despois, a empresa que gañe o concurso terá un prazo execución do contrato de oito meses.

Fondos europeos

O proxecto de dixitalización e unificación das aplicacións de xestión do Camiño enmárcase no Plan Xacobeo Next Generation, que conta cun investimento global de 39,1 millóns de euros con fondos europeos –dos que a Xunta xestiona directamente máis de 31 millóns– cos que o Goberno autonómico deseñou distintas accións vinculadas á Ruta Xacobea.

Os fondos procedentes do programa europeo foron destinados a diferentes actuacións, entre as que destaca a rehabilitación de 12 Bens de Interese Cultural do Camiño de Santiago. A maior parte dos investimentos, máis de 27 millóns, destináronse a esta rehabilitación, coa que se executaron melloras na Fortaleza de Monterrei, no arquipélago de Sálvora, a illa de Ons, o vello cárcere de Tui, o castelo de Santa Cruz da Guarda, a ribeira do Lérez desde As Xunqueiras ata As Aceñas, as Torres do Oeste en Catoira, a Casa Museo de Valle Inclán en Vilanova de Arousa, o conxunto histórico-artístico de Mondoñedo, o parque do Pasatempo de Betanzos, a Torre de Hércules da Coruña, e a paisaxe cultural da Ribeira Sacra.

Ademais, entre as actuacións figuran dúas accións de cohesión en destino (ACD) que tiñan como obxectivo reforzar Galicia como destino seguro despois dos peores momentos da pandemia e que contaron cun investimento de máis de 8,3 millóns de euros. A primeira destas accións é a sinalización da rede cicloturística Eurovelo, que se atopa actualmente en execución. Ademais, levouse a cabo a revalorización da Ruta Traslatio polo mar de Arousa e o río Ulla, que conmemora a chegada a Galicia, por mar, do corpo do Apóstolo Santiago despois do seu martirio en Xerusalén.

Do mesmo xeito, este programa tamén serviu para o desenvolvemento de catro Plans de Sustentabilidade Turística en Destino presentados por entidades locais dos que se beneficiaron os concellos de Vilagarcía de Arousa e Oia, a Mancomunidade do Salnés e a Deputación de Pontevedra.