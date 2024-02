El cruce de declaraciones abierto en torno al proyecto para la construcción de un nuevo párking en el Hospital Clínico sumó ayer un nuevo capítulo. Solo unas horas después de la reunión que mantuvieron el martes en San Caetano representantes de la Xunta y el Concello, en la que se evidenció, una vez más, la falta de entendimiento entre ambas administraciones, el portavoz municipal del PP afirmó que el gobierno local de Santiago “estase reíndo de todos os cidadáns”. “Estamos ante unha alcaldesa kamikaze e un BNG radicalizado que está xogando coa saúde dos composteláns por cálculo electoral”, afirmó Borja Verea, antes de incidir en que “en seis meses o Concello de Santiago non cedeu nada” con respecto al párking del CHUS. “A Xunta vai pola cuarta e quinta proposta, e non lles vale nada”, indicó el líder del PP local. Verea añadió, además, que “é moi triste que o goberno de Santiago deixe a cidade sen esta gran transformación por mendigarlle uns votos a Ana Pontón”.

Esta no fue la única reacción que se produjo en el día después del encuentro que diferentes miembros del equipo de gobierno municipal, con la alcaldesa, Goretti Sanmartín, a la cabeza, mantuvieron con los conselleiros de Sanidade e Infraestruturas, Julio García Comesaña y Ethel Vázquez, respectivamente. El portavoz municipal del grupo socialista reclamó “transparencia ao bipartito BNG-CA para coñecer o detalle do tratado no encontro”. “É unha mágoa que de novo a alcaldesa opte pola soberbia e a falta de transparencia”, indicó Gonzalo Muíños, quien anunció que ya le remitió a la alcaldesa “un escrito solicitando o borrador do convenio proposto pola Xunta para abordar esta cuestión e a convocatoria dunha xunta de portavoces de forma urxente co obxectivo de coñecer o detalle da reunión. “Queremos estudar a proposta”, subrayó Muíños, quien, no obstante, mostró su sorpresa “polo xiro da Xunta”. “Non parece de recibo que se cambien as cartas na metade do xogo por parte da Xunta”, afirmó el portavoz municipal del PSdeG, quien reclamó “transparencia e seriedade” a ambas administraciones. “Este é un tema suficientemente importante como para empregalo como ferramenta de campaña”, subrayó.

“Sentido común”

Por su parte, el conselleiro de Sanidade afirmó este miércoles que confía en que el Concello de Santiago aplique “el sentido común” y “se sume” a la última propuesta que hizo la Xunta para construir un párking integrado de 1.000 plazas junto al Hospital Clínico, donde actualmente se sitúa el helipuerto. Para ello, la Administración autonómica solicita una aportación municipal de 3,5 millones de euros, una petición menor a la que la Xunta planteó con anterioridad, que se situaba en 4,3 millones. A cambio, compensará esa cantidad que pone el Ayuntamiento invirtiéndola en saneamiento y abastecimiento para el rural compostelano. No obstante, el plan tampoco convence al gobierno local, si bien Goretti Sanmartín indicó tras la reunión que el Concello “estudiará el detalle” de la propuesta.