El pedagogo Antonio Reyes: “En las aulas deben convivir papel, pantallas y pizarras”

Los dispositivos móviles se deben usar con ‘sentidiño’, nunca mejor dicho”. Esa es la opinión del pedagogo compostelano Antonio Reyes Sánchez, quien ha organizado una jornada dedicada al uso razonable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en educación. Se celebrará hoy en la sede principal de la academia Premir y reunirá a más de 250 docentes de toda Galicia con la intervención de Rubén Benet, líder de educación en España de Apple, entre otros.

Este evento es el punto de partida del Foro Edulab, promovido por Reyes Sánchez, que surge a raíz de la distinción que recibió por Apple el pasado verano como uno de los mejores docentes del mundo en el uso de las TIC. “Este reconocimiento me sirvió fundamentalmente para estar en Londres con profesorado de todo el mundo y comprobar que las preocupaciones que teníamos eran exactamente las mismas”, apunta el pedagogo. Uno de los temas que se debatió fue que España es “como el país de la polarización constante: o somos de pantallas o antipantallas”. Lo que aprecian los profesores en general, salvo cualquier tendencia polarizada hacia un lado o hacia otro, es que “en las aulas tienen que convivir papel, pantallas y pizarras”. Reyes Sánchez cree que lo que está ocurriendo ahora surge en base a “la resaca del abuso de las TIC con motivo de la pandemia”, cuando la tendencia tiene que ser hacia “un uso equilibrado”.

Estas reflexiones decidió compartirlas con sus compañeros de profesión en España, por lo que creó el Foro Edulab como un laboratorio de ideas educativas que pretende el intercambio de ideas, preocupaciones y conocimientos esenciales en educación. “Desde la irrupción de las TIC en el aula, hace dos o tres décadas de forma casi masiva hasta nuestros días, parece que este asunto es permanentemente una preocupación. Ahora estamos todos con la inquietud de qué va a pasar con la inteligencia artificial y cómo el alumnado la puede usar”, manifiesta.

Con este intercambio de ideas se espera ofrecer perspectivas críticas sobre cómo la tecnología puede integrarse de forma efectiva y razonable en los procesos de enseñanza y aprendizaje, abordando las preocupaciones actuales sobre su uso en entornos educativos.

En este sentido, el pedagogo compostelano ve que hay que diferenciar entre el uso personal y pedagógico de los móviles. “Con el primero estamos totalmente en desacuerdo. Así, la decisión que tomó la Xunta hace un par de semanas de decidir que los alumnos en las aulas no puedan utilizar los dispositivos con fines personales me parece correcto y era algo que ya teníamos que estar ordenando antes en los centros educativos”, declara. Otra asunto es el uso de las TIC con fines pedagógicos, el cual ve necesario al considerarlas “muy importantes para el futuro profesional de los jóvenes”. Considera que si se llegan a eliminar totalmente las pantallas de las aulas quedarían restringidas para el ocio, para las redes sociales o bien para buscar vídeos y “no serían utilizadas para lo que las usan la mayor parte de los trabajadores, que es para nuestra productividad”. Reyes Sánchez comenta que uno de los últimos estudios en esta materia refleja que el 73% de los millennials utiliza Youtube a nivel educativo para ver tutoriales o para aprender a hacer cosas. “Es un dato que la comunidad educativa no puede perder de vista”, sostiene.

A mayores, en el encuentro se pretende reflejar la importancia de que los profesionales de la educación actualicen sus conocimientos sobre las herramientas y metodologías más avanzadas en el campo de la educación digital. Así, aunque la sesión se centrará en el debate acerca del uso de las TIC y cómo se debe plantear en el aula, también habrá unas masterclass donde se explicará cómo utilizar las aplicaciones que están más de moda en el aula, cómo hacer unos buenos videotutoriales para el alumnado, o bien cómo enseñarles a crear un podcast, “ya que como herramienta didáctica o pedagógica es buenísima”. También se mostrará la parte positiva de las nuevas herramientas de inteligencia artificial y “cómo evitar caer en los peligros de las mismas”.

De cara a un futuro, Antonio Reyes Sánchez asegura que hay la intención de organizar uno o dos encuentros a lo largo del curso académico y, a mayores, cada dos meses, “hacer una pequeña parada en el camino para reflexionar y compartir ideas”. Descubre que a raíz de la celebración del encuentro de la jornada de hoy ya hubo algún profesor que le propuso hacer en próximos meses una mesa de debate sobre la inteligencia artificial.