No solo la zona vieja pierde población: casi 900 vecinos menos en el Ensanche en una década

Santiago es actualmente la ciudad gallega que más habitantes está ganando. Pero la dinámica de población no es homogénea y hay una pérdida importante en numerosas zonas de la ciudad. Entre los años 2012 y 2022 (último año con datos desagregados por secciones censales) la capital gallega se ha expandido hacia el sur a costa de sus barrios más tradicionales. No sólo el casco histórico pierde población. En una década también el Ensanche se ha visto afectado, cuenta con 875 vecinos menos.

Los datos los recoge el informe Evolución Socioeconómica de Santiago de Compostela. Análisis de población y mercado laboral, elaborado por el profesor de la Facultad de Económicas de la Universidade de Santiago, Melchor Fernández. Desde hace años, el economista presenta sus resultados en el Consello Económico y Social de la ciudad como punto de partida para poder planificar políticas que corrrijan los desequilibrios detectados.

Fernández explica que no es sencillo realizar un estudio pormenorizado del comportamiento de la población desagregando por barrios. Las estadísticas oficiales ofrecen datos a través de las secciones del censo de votantes, por distritos o por códigos postales. Esta última opción, indica, es la peor, ya que por ejemplo mezcla zonas del rural con partes del casco histórico. El profesor de la USC cree que sería “importante tener clara esa definición de unidad territorial y a partir de ahí planificar”. Considera que en Santiago el esfuerzo de recontar bien los datos se debería realizar.

Atendiendo a las estadísticas disponibles, las secciones censales muestran que el Ensanche compostelano perdió un 7% de su población en la última década. En valores absolutos la caída de 875 vecinos es la más alta de todas las zonas de la ciudad. Porcentualmente la zona más afectada es la almendra del casco histórico, que comprende los distritos censales 101 y 201 (las calles próximas a la Algalia y al mercado de Abastos). Se ha dejado casi un 14% de su población entre 2012 y 2022 (210 vecinos menos). Pero la sangría es inferior si se toma como referencia todo el casco histórico. Incluso si se extiende el ámbito a todas las áreas incluidas en el plan especial (que incluyen barrios como Galeras, San Lorenzo o Sar, entre otros) el análisis permite ver que la zona vieja compostelana ha ganado población, aunque no mucha, 103 vecinos, el 1,8 %.

Melchor Fernández explica que “el envejecimiento no va a favor nunca de los cascos históricos”. Muchos vecinos abandonan porque no cuentan con ascensores, a menudo los herederos de las viviendas ya están instalados en otras zonas de la ciudad y es difícil que vuelvan a la ciudad vieja. En el marco de las reuniones del CES, indica, “estamos viendo medidas para intentar mejorar la accesibilidad a las viviendas, que haya comercio de proximidad”. El reto pasa, asegura, ya no solo por captar nuevos vecinos, sino por intentar que los que viven allí no abandonen la zona vieja.

Frente a los barrios tradicionales, Santa Marta se ha erigido en estos diez años como la principal área de la capital gallega en crecimiento, con 935 personas más (el 13,5%). Fernández opina que en esta zona de la ciudad se ha empezado a tocar techo. “Está claro que el crecimiento de Santa Marta se produce en este periodo, seguirá creciendo algo más, pero probablemente lo hará a un ritmo más bajo”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo