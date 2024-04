Estos son los cortes de tráfico que provocará este sábado en Santiago la carrera "Os 10.000 peregrinos"

El próximo sábado 6 de abril se celebra por las calles de Santiago la prueba atlética "Os 10.000 peregrinos". Una carrera de diez kilómetros organizada por la Diputación de A Coruña y que tendrá su salida desde San Francisco para terminar en la plaza del Obradoiro.

La cita se desenvolverá entre las 16:30 horas y las 20:00 horas y su itinerario será el siguiente: rúa San Francisco, Campiño de San Francisco, avda. Xoán XXIII, avda. Burgo das Nacións, avda. Castelao, rúa Vista Alegre, rúa Salvadas, rúa Morón, rúa das Galeras, rúa Pombal, San Clemente, Campo da Estrela, avda. Xoán Carlos I, rúa Rosalía de Castro, rúa Montero Ríos, praza de Galicia, a Senra, avda. Figueroa, rúa de Bautizados, praza do Toural, rúa do Vilar, Fonseca e praza do Obradoiro.

A lo largo del recorrido que conforman los 10K de la prueba, se producirán una serie de restricciones al tráfico dando lugar a los siguientes desvíos:

- El tráfico procedente de la rúa Rosalía Castro se desviará a la derecha en la plaza de Vigo.

- El procedente de la avda. das Burgas será desviado hacia la avda. de Coruña.

- El tráfico que sale da avda. da Coruña deberá dirigirirse hacia la derecha por la rúa de Rosalía de Castro.

- Los vehículos procedentes de la rúa do Hórreo se desviarán en la plaza de Galicia hacia la Puerta del Camiño.

- El tráfico procedente del Romaño deberá circular por la rotonda del Avío por Ulpiano Villanueva hacia la avda. Castelao.

- La circulación de Galeras se desviará por la derecha por la rúa Poza de Bar.

- El tráfico de bajada de la rúa Xoán XXIII será dirigido hacia la avenida de Coímbra.

- Los vehículos que permanezan encerrados en el circuíto, en las rúas de Montero Ríos, Carreira do Conde y el primer tramo de Xeneral Pardiñas, serán desviados por los policías situados en esos puntos, a través de las rúas Xeneral Pardiñas y Alfredo Brañas, cuando el desenvolvimiento de la carrera lo permita.

- Aquellos que queden dentro del circuíto, en Rodrigo de Padrón – San Clemente serán desviados por la rúa de Hortas dirección Poza de Bar, siempre que se pueda.

Transporte urbano

Todos los desvíos en las líneas de transporte urbano que tendrán lugar entre las 16:30h. e as 20:00h. se pueden consultar en la página de Tussa.