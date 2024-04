Alumnos de Lamas de Abade y Antonio Fraguas, ganadores del Certame Literario de Viaqua

Estudiantes de los colegios compostelanos Antonio Fraguas y Lamas de Abade, así como de los ourensanos Divina Pastora y Padre Feijoo de Ourense han sido los premiados en el X Certame Literario Relatos de auga intelixente de Viaqua.

Dirigido a estudiantes de entre 12 y 17 años de ciudades en las que la empresa gestiona el servicio, a lo largo de esta década han participado cerca de cuatro mil estudiantes, presentándose a la última convocatoria 289 relatos.

La temática sobre la que debían versar se centraba en Un día sen auga: como sería un día no que a auga non estivese dispoñible no teu municipio.

Viaqua entregará próximamente los 19 galardones de esta décima edición, valorados en más de 1.500 euros. Además, el centro educativo que presentó más relatos de calidad a esta convocatoria recibirá un lote de libros relacionado con la temática del agua y el medio ambiente.