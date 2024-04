La caída que sufrió este miércoles una compostelana en su casa, ubicada en Frei Rosendo Salvado, ha obligado a movilizar a la Policía Local y Nacional y a los Bomberos de Santiago, además de una ambulancia.

La mujer no era capaz de levantarse ni tampoco abrir la puerta debido a la caída. Por ello, fue necesario activar el protocolo de emergencia. Una dotación de bomberos consiguió entrar en la vivienda, ubicada en la segunda planta, por una ventana. "El 112 nos avisó de que había una señora tirada al lado de su cama. La mujer respondía a nuestras llamadas pero no podía abrir la puerta. La encontramos consciente pero no sabemos cuánto tiempo llevaba allí", explican fuentes de los Bomberos.

Operación de Policía y Bomberos de Santiago para auxiliar a una mujer que se cayó en su casa / Jesús Prieto

Tras ser socorrida, la mujer recibió asistencia por parte de los equipos médicos desplazados al lugar y fue trasladada al Hospital Clínico.