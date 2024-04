O programa de conciliación de verán de Santiago pecha o prazo de inscrición o próximo mércores

O próximo mércores, 24 de abril, pecha o prazo para inscribirse no programa de conciliación de verán do Concello de Santiago Vacaludos, que se desenvolverá no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes (Ludoteca das Fontiñas) entre os meses de xuño e setembro. Dende o pasado día 15, as familias con crianzas de entre tres e doce anos poden presentar as súas solicitudes.

O programa dividirase en seis quendas: a primeira, do 24 ao 28 de xuño; a segunda, do 1 ao 12 de xullo; a terceira, do 15 ao 31 de xullo; a cuarta, do 1 ao 14 de agosto; a quinta, do 19 ao 30 de agosto; e a sexta, do 2 ao 10 de setembro.

Asignación de prazas

As prazas están destinadas aos nenos empadroados ou que estean matriculados nun centro de ensino no municipio de Santiago. O centro dispón dun total de 73 prazas autorizadas pola secretaría técnica de Politica Social da Xunta de Galicia. Aqueles que non estean dados de alta no servizo, poden facelo a través desta ligazón. Unha vez formalizada a solicitude, as familias poderán facer un seguemento do estado da mesma.

O próximo 10 de maio publicaranse as listaxes das persoas admitidas, que terán un prazo de sete días naturais para confirmar a súa asistencia. No caso de que existan máis solicitudes que prazas dispoñibles para algunha das quendas, o centro seguirá uns criterios de prioridade para asignalas. Ademais, as condicións do programa establecen que as persoas usuarias poderán desfrutar dun máximo dunha quenda, a non ser que haxa prazas dispoñibles noutras.

Certificado de emprego

O Concello indica que durante todo o ano, este equipamento está pensado para responder ás necesidades de conciliación das familias. É por iso que o acceso aos seus servizos debe priorizar a aquelas que traballen ou que estean en tránsito do traballo a casa no horario de apertura do centro.

Polo tanto, é imprescindible que as familias acrediten as circunstancias laborais nas quendas solicitadas. Así, para a participación no programa é obrigatorio entregar a través do formulario de solicitude un certificado de emprego no que indique que nas quendas solicitadas se está traballando no horario de funcionamento do programa.