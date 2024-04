Unha Ascensión con menos decibelios

A concelleira de Festas, Pilar Lueiro, minimizou na mañá deste martes a polémica sobre o informe negativo de Patrimonio en relación coa actuación da orquestra Panorama, aducindo que ese informe se tivo que pedir por mor da retransmisión da Televisión de Galicia desa actuación. Aínda que Lueiro puntualizou que polo xeral non se piden este tipo de informes cando se trata das festas da cidade.

Pilar Lueiro explicou que a orquestra ten o compromiso de reducir os decibelios durante o espectáculo, da mesma maneira que o resto de concertos programados entre o 8 e o 12 de maio. Uns espectáculos que comezarán o mércores 8 de maio coa programación de Los 40, na praza da Quintana, e onde actuará a formación galega Lontreira, xunto a David Otero, Bombai, Soge Culebra, Lérica, Mar Lucas, Álvaro Mayo e Álex Márquez.

Fillas de Cassandra encherán tamén a Quintana o día 9 de maio, festividade da Ascensión, ás 21 horas, pasando o relevo no Obradoiro á orquestra Funçāo Públika. E de novo na Quintana o sábado 11 será o evento Son Estrella Galicia.

Os drons súmanse aos clásicos: feira cabalar, chave e folclore

A competición de drons que o ano pasado se realizou durante as festas do Apóstolo pasa este ano ás festas da Ascensión, ao campo de hóckey da Universidade de Santiago (USC), o venres 10 de maio.

Súmase así a citas tradicionais coma as xornadas do baile tradicional, o 8 e o 11 de maio, á feira cabalar o día 9 no mercado de Amio, e ao campionato de chave o venres 10.

E xunto aos cabezudos, o día da Ascensión, tamén haberá monicreques durante toda a programación das festas.

Horario inclusivo

Coma cada ano haberá un horario inclusivo nas atraccións, os días 4, 11 e 16 entre as 17 e as 19 horas. O horario inclusivo está pensado para aqueles cativos con diversidade funcional aos que molestan particularmente os son e a iluminación.

Rapaces e rapazas con doenzas dentro do espectro autista que poderán gozar das atraccións en silenzo e sen distraccións lumínicas, para conseguir unha Ascensión inclusiva cos composteláns e visitantes máis pequenos.

Programación Festas da Ascensión 2024