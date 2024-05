Santiago celebra el Primero de Mayo al grito de trabajo digno, menos jornada y más salario

Trabajo digno, reducción de jornada laboral y un aumento de los salarios. Estas fueron, a grandes rasgos, las principales reivindicaciones de los sindicatos para celebrar el Primero de Mayo en Galicia, mezcladas con algunas proclamas a favor de Palestina, en pleno conflicto en la franja de Gaza, y también referencias a la actual situación de la política española. Una festividad que un año más volvió a sacar a la calle, pese al mal tiempo, a miles de gallegos en las manifestaciones convocadas en las principales localidades por la CIG, por un lado, y UGT y CCOO por otro. Otras organizaciones como la CNT también organizaron marchas.

El Día del Trabajo en Santiago, en imágenes / Jesús Prieto

En el caso de Santiago, la concentración más numerosa fue la de la CIG, que partió a las 12.00 horas de la Praza Roxa bajo el lema Traballo digno, pola paz e a soberanía dos pobos, y en la que participó la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín (BNG), junto a varios cargos de la formación frentista. El sindicato denunció asimismo un aumento de la precariedad laboral y de la población de riesgo de exclusión. También UGT y CCOO, que salieron a la misma hora de la Porta Faxeira, reunieron a varios cientos de personas tras una pancarta en la que podía leerse Polo pleno emprego: menos xornada e mellores salarios. Dos manifestaciones independientes, aunque casi coincidentes en el final del recorrido en la zona monumental.

La alcaldesa Goretti Sanmartín, ayer en la marcha de la CIG /J-P. / roi rodríguez

Poco antes de mediodía, apenas un centenar de afiliados y simpatizantes esperaban en la Alameda portando banderas de UGT y CCOO y bombos al ritmo de canciones como Hoy puede ser un gran día de Serrat. A medida que se fue acercando el inicio, con la lluvia dando una tregua que se mantuvo hasta prácticamente el final de la cita, la afluencia fue aumentando, y pudo verse a algunas caras conocidas como la del exalcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo o el secretario xeral del PSOE en Santiago, Aitor Bouza.

“Queremos acabar de cumplimentar salarios, contratos e rebaixar a xornada laboral a 37 horas e media” , indicó a este periódico antes de partir la secretaría general de UGT Compostela Barbanza, Marisa Rodríguez, en alusión a algunas de las reivindicaciones más destacadas para esta jornada. En referencia a la comarca de Santiago, la sindicalista explicó que “laboralmente non é a que peor esta, non somos os máis perxudicados, pero temos que recoñecer que non estamos pola media do Estado”, señaló.

“Estamos nun día de celebración e de reivindicación”, señaló por su parte Joaquín García Gutiérrez, secretario xeral de CCOO en la comarca Santiago-Barbanza, quien en un breve balance de 2023 recordó que a los sindicatos les tocó “defender os dereitos adquiridos vía manifestacións e folgas” como en el caso de la sanidad, la educación, el sector postal, las ambulancias o el transporte de viajeros. “Coa forza das organizacións sindicais os convenios e as condicións laborais son mellores”.

Con apenas un par de minutos de retraso, CCOO y UGT partieron de la Alameda coreando consignas como “Non nos mires, únete”, “Traballo digno e de calidade” o “Esta batalla ímola gañar”. Desde allí recorrieron algunas de las principales calles del centro de la ciudad como a rúa da Senra, praza de Galicia o Doutor Teixeiro, pare dirigirse posteriormente a la zona monumental. La movilización puso su broche final en la praza da Quintana donde los responsables de ambos sindicatos en la comarca leyeron un manifiesto en el que volvieron a urgir la reducción de la jornada laboral, criticando que “siga siendo la misma que hace ya 140 años”. Asimismo, definieron el 1 de Mayo como una cita indispensable para toda la clase trabajadora. “Os dereitos non veñen caídos do ceo, hai que loitar por eles e por eso estamos aqui”, ha expresado Joaquín García Gutiérrez.

El líder de los socialistas compostelanos, Aitor Bouza, con CCOO y UGT /J.P. / roi rodríguez

Sobre la situación política en España, marcada por la tensión entre bloques de izquierda y derecha y por los cinco días de reflexión del presidente Pedro Sánchez para valorar si presentaba su dimisión –finalmente no lo hizo– por el “acoso” a su mujer Begoña Gómez, García defendió la necesidad de racionalizar las discrepancias legítimas entre partidos, puntualizando que “non todo vale”. “Compre defender o nosos sistema democrático. Non vale o engano nin a terxiversación”, zanjo. El acto finalizó con el Himno de Galicia y la Internacional Socialista.

Casi en paralelo, a pocos metros de A Quintana, en la praza das Praterías, finalizaba la concentración de la CIG también con la lectura del manifiesto. Entre sus reivindicaciones, centradas en el trabajo digno, estuvo muy presente el conflicto de Gaza: “Traballo digno e a causa Palestina son a mesma loita. Viva o Primeiro de Maio e viva Galiza Ceibe Socialista”, remarcaron desde la central nacionalista, que puso punto y final del mismo modo que UGT y CCOO, bajo los acordes de la Internacional Socialista y cantando el Himno de Galicia, aunque algunos de los concentrados también añadieron gritos a favor de la independencia.

Actos centrales en A Coruña

Al margen de las movilizaciones con epicentro en Santiago, destacan las marchas llevadas a cabo en A Coruña, UGT y CCOO, también de forma unitaria, y la CIG, celebraron sus actos centrales. La primera partió de la plaza de A Palloza con destino a la de Ourense, donde está la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia. En la marcha participaron unas 5.000 personas, según los convocantes, y unos mil, de acuerdo con las cifras de la Policía Local.

En declaraciones a los medios, el secretario xeral de UGT en Galicia, José Antonio Gómez, consideró imprescindible “avanzar” de cara a la reducción de la jornada a las 37,5 horas y también en mejorar los salarios. “Avanzamos en derechos en estos seis años con una reforma laboral, pero no llega”, aseveró en una línea parecida la secretaria xeral de CCOO, Amelia Pérez, quien abogó también por abordar cuestiones como los contratos a tiempo parcial, “un sector con alta feminización”. “Hay margen para subir los salarios”, señaló igualmente.

Por su parte, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, reivindicó “trabajo digno” y frenar el “aumento a cifras escandalosas” de la contratación a tiempo parcial en una manifestación con casi mil personas, según la Policía Local, y 3.000, según el sindicato nacionalista.

Reacciones políticas

Los principales partidos con representación en el Parlamento do Hórreo también hicieron públicas sus reacciones en relación del Día del Trabajador. El PPdeG reivindicó a través de las redes sociales el “esfuerzo” de los gallegos y gallegas para “contribuir al futuro de Galicia”.

En Vigo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, urgió este miércoles al Gobierno de España que tome medidas para derogar las reformas laborales “lesivas” que siguen vigentes “8 años después” de que el PP dejara el Ejecutivo, y que “robaron derechos” a los trabajadores.

La líder nacionalista subrayó que este Primero de Mayo es una fecha para “reivindicar” los derechos de la clase trabajadora, y que pueda tener salarios dignos que les permitan llegar a final de meses y “poder soñar” con algo tan básico como el acceso a una vivienda. Al respecto, destacó que la actual “crisis de precios” supone, una vez más, que sean los trabajadores los que asuman las consecuencias, como ya ocurrió anteriormente, por ejemplo, en la denominada 'crisis del ladrillo'.

Desde el PSdeG, su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, pidió este Primero de Mayo a la Xunta que “se ponga las pilas” y sitúe a Galicia en el mismo nivel de crecimiento que el resto del Estado.

En una manifestación en Lugo, Besteiro aplaudió los logros del Gobierno tras la “mejora del Salario Mínimo Interprofesional” y su “apuesta por la revalorización de las pensiones”. Sin embargo, reclamó a la Xunta “que se ponga las pilas” y que Galicia no pierda “oportunidades” de cara al futuro.

Según sus datos, en los últimos 15 años se perdieron casi 70.000 puestos industriales en Galicia, mientras que el resto del Estado ganó 700.000. Por eso demandó “más trabajos y de mejor calidad”