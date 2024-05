Cheo absoluto no Obradoiro coa Panorama: comezan as Festas da Ascensión

A pesar da polémica xerada polas limitacións de asistencia e decibelios da orquestra Panorama e do “solapamento” programático denunciado polo Partido Popular local, as rúas da cidade histórica enchéronse de composteláns, veciños darredor, turistas e peregrinos que se achegaron á praza da Quintana para asistir ao concerto Santiago 40 Pop -que comezou ás 21 horas e contou coa presenza da banda galega Lontreira- e mais á praza do Obradoiro para gozar co evento máis esperado e comentado da programación da Ascensión, o concerto da Panorama.

Xente de todas as idades ateigou a principal praza da cidade para festexar as súas festas máis grandes ao ritmo dunha das orquestras máis importantes do país, que xa integrou tamén o ano pasado o programa das Festas da Ascensión, e que neste 2024 deleitou os seus fans con dúas horas e media de espectáculo.

A Quintana acolleu o primeiro concerto da Ascensión, Santiago 40 Pop / Antonio Hernández

Os escenarios xa estaban montados dende a tarde do martes, pero dende as 18 horas o equipo da TVG, que gravou a actuación da orquestra para transmitila a través de agalega.com, xa comezaba coa montaxe técnica: sete cámaras, unha cabeza quente e un travelling foron os elementos empregados para gravar o evento. Un concerto que soou nos comprometidos 90 decibelios, 30 por debaixo dos habituais 120, e para o que se restrinxiu o acceso a 8.000 persoas.

A intencionalidade do Goberno local é, segundo explicaba días atrás a concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, “que a veciñanza goce das festas” ao tempo que se vela polo “coidado do patrimonio”. Para iso, equipos de seguridade controlaron o acceso ao Obradoiro e, como acontece noutros eventos multitudinarios, contrólouse o contido das mochilas e bolsas dos asistentes.

Ambiente de festa no Obradoiro nos instantes previos ao inicio do concerto da Panorama / Antonio Hernández

A programación de hoxe, Día da Ascensión, está cargada de eventos, con tres dos acontecementos máis tradicionais das festas máis picheleiras: a comparsa dos Cabezudos polas Arúas da cidade histórica, as actuacións das agrupacións folclóricas e a Feira Cabalar en Amio.

O desfile dos Cabezudos vai dar inicio ás 12.30 horas na rúa Nova. Pola tarde, a partir das 18 horas, a tradición e folclore ateigarán de xente as prazas de Santo Agostiño, Toural, Cervantes e Obradoiro coas músicas e os bailes das distintas agrupacións da cidade, que ademais, ás 20 horas, protagonizarán unha actuación conxunta na praza das Praterías.

Tamén vai haber monicreques e visitas teatralizadas pola ‘ruta de Valle Inclán’ en Compostela, ademais do concerto de Fillas de Cassandra ás 21h. na Quintana e a orquestra Função Públika ás 22h. no Obradoiro.

Suscríbete para seguir leyendo