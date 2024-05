La odisea de alquilar un piso para dormir durante O Son do Camiño: "Es imposible encontrar algo por menos de 1.200 euros"

O Son do Camiño volverá a llenar de música el Monte do Gozo entre los próximos 30 de mayo y 1 de junio, con un completo cartel en el que destacan artistas como Green Day, Myke Towers, Thirty Seconds to Mars, Ana Mena, Melendi o J Balvin.

En la edición pasada, el festival se cerraba batiendo un nuevo récord, pues en torno a "134.000 personas acudieron al Monte do Gozo" para disfrutar de sus artistas favoritos, según afirmaron en ese momento desde la organización del festival.

Una auténtica revolución que lo consolida como "el evento de pago más grande de Galicia y del norte de España", y cuya repercusión también se ve reflejada en la hostelería compostelana.

Así, en plataformas como Booking, el 94% de los alojamientos ya no están disponibles para las fechas del evento y las alternativas libres se han disparado económicamente.

Una rápida búsqueda en la plataforma para un grupo de 6 personas que busque alojamiento para O Son do Camiño devuelve solamente 27 opciones, cuyos precios oscilan entre los 1.200 y los 4.000 euros.

Estas son las alternativas "más económicas", en las que no se está contemplando hoteles de lujo en los que el precio puede superar los 7.000 euros.

En contraposición, la misma búsqueda para otras fechas devuelve el mismo alojamiento a precios que, en muchos casos, no llegan a los 1.000 euros.

Precios prohibitivos a los que habría que añadirle los gastos de la entrada del festival -cabe recordar que los abonos para los tres días salieron con un precio inicial de 79 euros más gastos de gestión-, así como los que se generen (en comida, bebida, desplazamientos...) durante los días que dura el evento.

"Misión imposible"

"Es imposible encontrar algo por menos de 1.200 euros", cuenta en declaraciones a este medio Alba, una joven ourensana que lleva ya un tiempo buscando alternativas para no tener que acampar en el festival.

Acude por segundo año consecutivo al festival en compañía de cinco amigas, y encontrar un piso a precio asequible está resultando ser una "misión imposible".

Cuenta que ya pagaron casi 120 por la entrada más otros 100 en recargarla y que " a este paso el Son nos costará más que irnos una semana de viaje".

En otras plataformas como Airbnb, la situación es, si cabe, más desoladora. A fecha de publicación de este artículo, otra búsqueda rápida en la plataforma devuelve solo cuatro alternativas situadas en la capital gallega, de entre 1.100 y 2.220 euros.

Los siguientes alojamientos disponibles ya se situarían en localidades cercanas a Santiago como O Milladoiro, Teo o Roxos; por poner algún ejemplo. Una opción poco atractiva, puesto que habría que sumarle los gastos de desplazamiento a todos los que ya conlleva por sí mismo el festival.

Otras alternativas

Para grupos de entre 4 a 6 personas, es complicado encontrar apartamentos enteros a precios asequibles, por lo que los asistentes tendrán que elegir otras alternativas: dividirse en habitaciones de hotel o bien compartir literas en habitaciones compartidas de un hostal.

Al respecto, el precio más bajo para un grupo de seis personas es un hostal por más de 900 euros. Con todo, al elegir esta alternativa el grupo tendría que separarse en tres habitaciones diferentes de literas compartidas, una situación que no acaba de encantar a los asistentes del festival.

En la otra cara de la moneda tenemos los asistentes al festival que deciden acampar, bien en la zona de descanso (desde los 29 euros más gastos de envío) o en el glamping (a partir de los 160 euros, en función del tipo de tienda elegida), ambas zonas habilitadas junto al recinto del evento.

Precisamente la organización de O Son do Camiño ha compartido este miércoles, a través de sus redes sociales, que aún hay quedan disponibles las últimas entradas para la zona de descanso o glamping, por lo que podría convertirse en la última esperanza para toda esa gente que aún no ha encontrado dónde dormir.

Así las cosas, no a todo el mundo le gusta acampar, en gran parte por la gran probabilidad de lluvias,

"Fai dous anos choveu e acabou mollándose todo", ha explicado Carla a este medio, que recuerda de forma amarga ese momento del festival. "Se é o último día nin tan mal, o malo é se chove todos", finaliza.

Finalmente, son muchos los que aprovechan que trabajan o estudian en Santiago para dormir en su propio piso, así como invitar a sus amigos más cercanos y ahorrar lo máximo posible. Y tú, ¿qué prefieres?