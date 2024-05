Crimen de Helena Jubany: el análisis de ADN de la USC mantiene el caso en vilo

Los análisis realizados en la Universidad de Santiago de Compostela no han podido aportar novedades sobre la mezcla de ADN encontrado en el jersey de Helena Jubany. "Ni confirma, ni descarta" que corresponda a los sospechosos, según el último comunicado emitido por la familia de la víctima.

ÚLTIMA HORA: La Universitat de Santiago de Compostel·la no pot aportar novetats sobre la barreja d’ADN al jersei de l’Helena Jubany. “Ni confirma, ni descarta” que correspongui als sospitosos, segons la família. La @policia està reanalitzant les mostres amb tècniques de l’@FBI. — Anna Punsí (@punsix) May 22, 2024

Los análisis no han arrojado resultados concluyentes, pese a haber encontrado ciertas coincidencias.

Sin resolver tras 22 años

Veintidós años después del asesinato de Helena Jubany, la identidad de su asesino sigue siendo un misterio. El 2 de diciembre de 2001, Helena fue lanzada desde la azotea de un edificio en Sabadell, y a pesar de múltiples investigaciones, los culpables no han sido identificados.

Los principales sospechosos, Santiago Laiglesia y Xavier Jiménez, siguen bajo lupa. Laiglesia fue investigado inicialmente pero el caso se archivó, mientras que Jiménez es conocido por haber escrito algunos de los anónimos que Helena recibió antes de morir. La jueza ha rechazado la petición de archivar el caso y ha señalado que todavía hay pruebas de ADN pendientes de analizar.

La familia de Helena ha señalado a Laiglesia como el principal sospechoso. Laiglesia era pareja de Montse Careta, que vivía en el edificio desde donde Helena fue lanzada y se suicidó en prisión preventiva. Ambos, junto con Jiménez y otra persona exculpada, pertenecían al mismo grupo: la Unión Excursionista de Sabadell.

Nuevas pruebas de ADN

La jueza ha ordenado que se realice un análisis más detallado del ADN encontrado en el jersey de la víctima. Los preliminares no pudieron vincular los restos biológicos a Laiglesia o Jiménez de manera concluyente. Sin embargo, se necesita una secuencia más detallada para determinar si hay algún grado de coincidencia. Además, solicitó examinar los anónimos para buscar restos biológicos que puedan ser analizados.

En un nuevo intento por resolver el caso, se han empleado técnicas avanzadas para analizar el ADN hallado en la ropa de Helena. La Unidad de Genética Forense de la Universidad de Santiago de Compostela no pudo proporcionar un valor estadístico concluyente debido a la degradación y mezcla de perfiles genéticos en las muestras.

Helena Jubany durante una excursión de la Unión Excusionista de Sabadell a Prades, en octubre de 2001 / FAMILIA JUBANY

El informe reveló que 24 de los 25 marcadores del cromosoma Y coinciden con los perfiles de los sospechosos, pero no se puede confirmar ni descartar su implicación sin herramientas forenses más avanzadas. La jueza ha ordenado ahora a la Policía Científica utilizar nuevas técnicas del FBI para obtener perfiles genéticos identificativos, aplicando métodos de secuenciación masiva y otros.

También se están reexaminando los anónimos recibidos por Helena, aunque los análisis anteriores no lograron identificar perfiles genéticos concluyentes. Un perfil de ADN masculino, encontrado en uno de los folios, no coincide con los sospechosos, y en otro folio no se encontró ningún perfil identificable.

La familia de Helena Jubany sigue esperando que estas nuevas técnicas aporten la evidencia necesaria para resolver finalmente el caso y hacer justicia.