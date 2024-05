O Son do Camiño: Concello de Santiago y Delegación del Gobierno ‘diseñan’ el plan de seguridad para el festival

El salón verde del Pazo de Raxoi acoge mañana la Junta Local de Seguridad con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; del concejal de Mobilidade, Xan Duro; y de la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, durante la cual se abordará la coordinación de las medidas de seguridad con motivo de O Son do Camiño 2024, que se celebra del 30 de mayo al 1 de junio en el Monte do Gozo. El festival volverá a reunir, cada día, a más de 40.000 personas, en la que será su quinta edición.

Accesos al recinto de O Monte do Gozo / Antonio Hernández

El festival nació en 2018 con el objetivo de "poner a Galicia en el mapa del turismo musical nacional, así como promocionar dos de los principales estandartes de la cultura gallega: el Camino de Santiago y el Año Santo". En la edición de este año contará de nuevo con Estrella Galicia como principal sponsor privado. La compañía gallega lleva colaborando con el festival desde su estreno.

El festival arrancará este juves de la mano de artistas internacionales como Green Day y J Balvin, acompañados por otros nacionales como Arde Bogotá, Fernandocosta y Berto. También estarán The Interrupters, Mattn, Hot Milk y Maryland. El nuevo y tercer escenario del festival santiagués Son Electro by Repsol, especializado en la música electrónica, contará con Trym, Patrick Mason, Daria Kolosava, Kalte Liebe (Live), Parkineos, Barbara Lago y Kike Varela.

El cartel del viernes incluye los conciertos de Pet Shop Boys, Myke Towers, Love Of Lesbian, Natos y Waor, Icona Pop, La Oreja de Van Gogh, Recycled J, Judeline, Marilia Monzón y Monoulious DOP estarán en los dos escenarios del mítico auditorio. Por su parte, en Son Electro by Repsol estarán Solardo, Ben Hemsley, Viviana Casanova, Cristina Tosio, Toni Varga y Richi Risco.

O Son do Camiño volverá a reunir, cada día, a más de 40.000 personas / Antonio Hernández

Ya en la última jornada, será el turno de Thirty Seconds To Mars, Melendi, Tom Odell, Rels B, Wade, Ana Mena, Baiuca, BB Trickz, Carlos Ares y New Wave Kill. En Son Electro By Repsol, Vitalic (Live), Tiida, Âme Hendrik Schwarz (Live9; Héctor Llamazares, Karras Martínes y Grobas.

Abonos

Los abonos para acudir al festival los tres días ya están agostados, pero todavía quedan algunas entradas para las sesiones del viernes y el sábado. El precio de estos pases diarios es de 69 euros (más gastos de gestión). Además, los que quieran dormir en las inmediaciones del festival disponen del Glamping, que va desde los 160 a los 250 euros para los tres días, o la zona de descanso, que tiene un precio de 29 euros (más gastos).

Autobuses lanzadera

O Son do Camiño está ubicado en O Monte do Gozo, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Santiago de Compostela. Aunque el trayecto es corto hasta el recinto, llegar hasta allí no es fácil: los vehículos no pueden entrar a la zona del festival, por lo que los usuarios tienen que caminar un tramo. Además, los aparcamientos de los coches están lejos. La organización recomienda no desplazarse en coche particular, sino utilizar los autobuses lanzadera que estarán disponibles durante las tres jornadas.

La Lanzadera E1 saldrá desde la Ciudad de la Cultura hasta San Lázaro, mientras que la línea E2 partirá de la Estación Intermodal hasta la avenida de Fernando Casas Novoa. Esta última es ideal para aquellos que se desplacen hasta Santiago de Compostela en tren o autobús. Estos autobuses empezarán a funcionar el jueves 31 a las 14.00 horas y estarán disponibles hasta el final del festival.

La E3 es la exclusiva para campistas. Saldrá desde el Multiusos do Sar, donde hay un aparcamiento para los coches, y dejará a los pasajeros en la zona de descanso del festival. Solamente funcionará el jueves de 10:00 a 14:00h y el domingo de 10:00 a 16:00h. Los que prefieran usar el transporte público habitual para desplazarse desde Santiago a la zona de los conciertos podrán usar las líneas 6 y 7 de los urbanos de la ciudad, que funcionarán en su horario habitual.

