Dónde ver en directo O Son do Camiño 2024: estos son los conciertos y sus horarios

Este jueves arranca una nueva edición del festival O Son do Camiño, un evento que espera reunir hasta 43.000 personas en cada una de sus tres jornadas en el Monte do Gozo y para al que hace tiempo que se agotaron los abonos. A pesar de la gran cantidad de localidades a la venta, son muchos los que no llegan a hacerse con una ante la gran demanda que hay el día que salen a la venta. Es por ello que este año la organización, ha preparado una importante novedad: la retransmisión en directo de varios conciertos.

Así lo anunció el pasado martes el director del festival, Kim Martínez, durante una prensa en la que también estuvieron el codirector, Iván Méndez; el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles y Ramón de Meer, representante de Estrella Galicia.

Vista aérea del Monte do Gozo durante la edición de O Son do Camiño 2023 / O Son do Camiño

En total serán nueve las actuaciones que se podrán ver a través de Televisión Española y el canal de YouTube del festival. En concreto, La2 de TVE, será la encargada de retransmitir uno de los conciertos estrella de O Son do Camiño 2024, ya que el viernes 31, a las 23:00 horas, ofrecerá en directo el espectáculo de Pet Shop Boys. Una noticia que los responsables del evento destacaron positivamente, ya que el evento que se celebra en Santiago es el "único confirmado por TVE", lo que ayudará a seguir con el objetivo de "seguir internacionalizando" el festival.

Además de Pet Shop Boys, el canal de YouTube de O Son do Camiño emitirá en directo ocho conciertos más: