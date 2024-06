Huelga en Ambulancias Casablanca: la limpieza, los turnos o la falta de pago de las horas extra entre los motivos

Los trabajadores del servicio de transporte sanitario no urgente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza iniciarán esta semana un calendario de huelgas y movilizaciones ante los "incumplimientos en varias materias" reiterados durante los últimos meses por parte de Ambulancias Casablanca, según se denunció este lunes desde la CIG.

Un calendario de movilizaciones que arrancará este jueves con la concentración de los empleados ante la sede de Casablanca en Fontiñas, y que continuará con una huelga el próximo lunes, 17 de junio, que afectará a 22 empleados de la compañía.

De no atenderse sus reivindicaciones, que según indicó el responsable de Transportes de la CIG, Ignacio Pavón, hacen referencia a "muchas pequeñas cosas" como no respetar los cuadrantes, la limpieza y desinfección de los vehículos o la falta de pago de las horas extra, la plantilla de Casablanca hará otra huelga entre la semana del 24 al 28. En caso de que no se hubiera alcanzado un acuerdo, a partir del 1 de julio este paro se realizaría de forma indefinida y se extendería a todos los trabajadores que prestan este servicio, más de 80, puesto que se sumarían al mismo los integrantes de Servicios Sanitarios del Cantábrico, que conforma junto Casablanca la unión temporal de empresas (UTE).

En una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por representantes del sindicato en ambas empresas, Pavón subrayó que sus peticiones no tienen que ver con temas salariales, aseguró que están teniendo que hacer frente a situaciones como "cambiar jornadas de mañana a la tarde y viceversa sin previo aviso", o verse los trabajadores en la necesidad de tener que lavarse ellos mismos los uniformes en casa, además de verse sometidos a todo tipo de presiones si reclaman las horas extra que les corresponden y no se les abona.

También aludió a que la empresa se salta la orden de contratación cuando surge una plaza fija y "meten a familiares" en lugar de a quien le correspondería, en ocasiones sin la titulación necesaria para ello.

Aunque aseguró que siempre que Casablanca muestre su disposición a hablar, ellos van a acudir a la convocatoria, sí recalcó que "no puede ser que se nos diga lo mismo y tres días después no se cumpla", puesto que recordó que hasta ahora habían obtenido siempre buenas palabras, pero hechos concretos no.

Al ser preguntado por los medios, afirmó que tanto el Servizo Galego de Saúde como la Xerencia del área sanitaria son "perfectamente conocedores" de la situación del servicio de ambulancias, porque "se habló" con ellos y "se denunció públicamente".