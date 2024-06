Tres estudiantes de la USC copan el podio gallego de los premios fin de carrera

En la lista de los premios fin de carrera por su excelencia académica que otorga la Xunta sobresalen tres estudiantes de la Universidade de Santiago (USC), y es que Pedro Blanco Valcárcel, Lourdes Patricia Sanmiguel Vázquez y David Montoto Pintos cuentan con la mayor puntuación en dichos galardones.

Los tres repasan en conversación con EL CORREO GALLEGO su experiencia a lo largo de la etapa universitaria en la institución compostelana.

Pedro Blanco Valcárcel: “Mi facultad es el mejor sitio del mundo para estudiar porque son todo facilidades”

Pedro Blanco Valcárcel / Cedida

El lugués de 23 años Pedro Blanco Valcárcel, graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de Santiago (Campus de Lugo) el año pasado, es el estudiante universitario gallego que consiguió la mayor puntuación en los Premios fin de carrera por la excelencia académica que resolvió recientemente la Xunta de Galicia.

“Desde pequeño siempre me gustó mucho la construcción y los temas de ingeniería, pero cuando estaba en Bachillerato me entró el interés por las matemáticas. En el último momento, fui a hablar con unos profesores de la Escuela Politécnica, quienes me enseñaron un poco de qué iba la carrera y las instalaciones, y ya me decanté por Ingeniería Civil”, comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Ingeniería civil lo abarca todo

Tras los cuatro años de duración del grado, Pedro Blanco asegura que se cumplieron sus expectativas. “Nos enseñaron que la ingeniería civil está en todas las partes del mundo y en todas las tareas, y el título me abrió mucho los ojos en múltiples campos”, manifiesta.

Recuerda que en tercer año de carrera tenía que escoger entre tres especialidades: transportes, construcción e hidrología. En su caso, optó por transportes y construcción y, “al ser modalidad doble, los aprendizajes eran mayores”.

En este curso está realizando un máster en Dirección de Proyectos, formación que define como “una continuación de algunos aspectos de la carrera”.

A principios del mes de mayo se presentó a un puesto de trabajo correspondiente a un proyecto de investigación y lo han contratado hasta diciembre de este año. Las labores las lleva a cabo durante siete meses con el grupo de Matemática Aplicada en Lugo. “La intención es continuar formándome el curso que viene y acceder a un programa de doctorado en métodos matemáticos”, aclara.

Al recibir el reconocimiento de la Xunta, por el cual se le otorgan 3.500 euros y un diploma acreditativo, Pedro Blanco asegura que se puso “muy contento”.

Reitera que la carrera “me encantó” desde el primer momento, lo que le ayudaba cada año académico a “esforzarme más a la hora de estudiar”. Afirma que “veía que todo lo que estudiaba me apasionaba”.

Con todo, reconoce que le supuso un cierto esfuerzo poder sacar la carrera universitaria al “requerir de un trabajo constante”, aunque cataloga a su facultad como “el mejor sitio del mundo para estudiar porque todo son facilidades y, sinceramente, todos los profesores contagian las ganas de estudiar”.

Lourdes Patricia Sanmiguel: “Lo que más me entusiasmó fue formar parte de punteros grupos de investigación”

Lourdes Patricia Sanmiguel / Cedida

Lourdes Patricia Sanmiguel Vázquez (Santiago, 22 años), terminó el curso pasado el grado en Química en la USC.

Una titulación que fue su primera opción cuando se matriculó en los estudios de grado, a pesar de que en un principio barajaba estudiar el grado en Medicina. “Contactando con diferentes personas, hice una visita al Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la USCpor las instalaciones, y me empecé a plantear un poco más la opción de estudiar Química”, reconoce. Finalmente, fue por lo que se decantó.

Valora que Química es una carrera “bastante versátil, amplia, y que te proporciona conocimientos en muchas ramas, dándote un amplio abanico de salidas”.

En contacto con grupos de investigación punteros

Lo que más me llamó la atención de la titulación fue el poder formar parte de unos grupos de investigación durante los últimos años de carrera que en su día había visitado, y “que son de los más punteros que hay en España”. Sin duda, “fue lo que más me entusiasmó”. Tuvo esa oportunidad en las prácticas externas y durante el trabajo de fin de grado.

En la actualidad, está con los estudios de un máster de Química en la Frontera con la Biología y la Ciencia de Materiales en el CiQUS, unos estudios de año y medio de duración, enfocados en la formación de doctores, que es lo que se plantea hacer en un futuro.

Tampoco descarta la posibilidad de realizar un máster de profesorado para poder dedicarse a la enseñanza.

En este momento analiza la interacción de las proteínas con el ADN y el desarrollo de fármacos para el tratamiento del cáncer, “una línea que me apasiona y por la que puedo tirar en un futuro”.

En su caso, ella no había recibido todavía el aviso del reconocimiento, si bien la resolución de estas distinciones había salido publicada en el DOGel viernes 31 de mayo. “Me enteré cuando me llamásteis para hacer esta entrevista”, asegura entre risas. Pese a esa sorpresa, manifiesta que “siempre es una alegría que te reconozcan tu trabajo”.

David Montoto Pintos: “Quiero descubrir cosas que mejoren la vida de las personas, ésa es mi vocación”

David Montoto Pintos / Cedida

“Desde que era bastante joven tenía claro que quería dedicarme a la investigación científica en el campo de la biología o de la química; en concreto, en la zona en la que se unen las dos ramas, para usar las herramientas de la química para estudiar la biología”, cuenta David Montoto Pintos a este medio. Así, el doble grado en Química y Biología de la USC era su primeira opción.

El compostelano finalizó sus estudios en 2023 despúes de seis años. Asegura haber quedado “muy satisfecho” con el doble grado. En concreto, en Química “adquirí muchos conocimientos y habilidades rodeado de profesores y grupos de investigación muy buenos”. Biología lo vio más como un complemento de la carrera de Química. “La combinación de ambas se ajustó a mis expectativas, realmente estoy muy satisfecho con mi elección”, confirma.

Estancia en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale

Este año comenzó, igual que Lourdes Patricia Sanmiguel, el máster en el CiQUS de Química en la Frontera con la Biología y la Ciencia de Materiales. Desde mediados de abril está en Madrid haciendo una estancia en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale, con el profesor Bruno Sainz. “En este máster hay un énfasis muy importante en el trabajo experimental, por lo que además de hacer el trabajo de fin de máster habitual, tenemos otro proyecto de investigación que podemos hacer en otro centro de investigación”, comenta.

El siguiente paso, que ya tiene claro, es hacer el doctorado en Química Biologíca en el CiQUS. Despúes no sabe si seguirá el camino por la universidad o si buscará trabajo como doctor en la empresa privada. “Optaré por lo que me ofrezca más posibilidades de seguir aprendiendo, descubriendo cosas que puedan aumentar el conocimiento y mejorar la vida de las personas, que es básicamente mi vocación”, apunta.

En cierta manera se esperaba recibir el premio, ya que en la Facultad de Química “nos conocemos todos y por otros premios o las listas para elegir los trabajos de fin de grado sabemos por qué zona de nota media se mueve cada uno”, si bien en esta ocasión se competía con gente de las tres universidades de Galicia y había ese margen de inseguridad. “En algunas carreras dan dos o tres premios, y en mi caso optaba a Química y Biología, aunque solo podía recibir uno”.

Para David Montoto, recibir un premio es cuestión de suerte. “Tú puedes esforzarte, puedes trabajar, puedes tener más actitudes o facilidades, pero al final esas últimas décimas, ese último punto, es cuestión de suerte, de que te salga bien el examen o de que caigan una preguntas que te sabes especialmente bien”, dice. Comenta, además, que estos premios “los valoro mucho, ya que reconocen el esfuerzo y el trabajo de todos estos años de la carrera”. Con todo, ve que además de ser un reconocimiento para él, “también lo es para todas las personas que nos apoyan durante la carrera: profesores, compañeros, familia y amigos”.