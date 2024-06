La Xunta garantiza su apoyo a la rehabilitación de la Facultad de Historia y carga contra el Gobierno

“A rehabilitación da Facultade de Historia é un compromiso asumido a través do Consorcio de Santiago, do que a Xunta forma parte xunto co Concello e coa Administración do Estado. Existe xa un Plan Director para abordar a mellora deste edificio histórico e a Xunta ten previsto incrementar a achega ao Consorcio na mesma proporción na que o faga o Estado”. Así responden desde la Xunta al llamamiento realizado hace solo unos días desde la Universidade de Santiago (USC) a todas las instituciones para ejecutar el plan que permita garantizar lo antes posible la seguridad en el edificio, después de los daños encontrados en la cara superior del forjado del bajo cubierta, en la zona de depósito de libros sobre la sala de lectura principal de la biblioteca.

Desde la institución académica inciden en que es necesario completar cuanto antes el traslado de los fondos bibliográficos ahí alojados. Esta actuación sería la primera fase de una intervención integral en el conjunto de la biblioteca, presupuestada en 6,78 millones de euros, que garantizaría la seguridad estructural, así como la mejora del comportamiento energético de estos espacios y la racionalidad de uso de las estancias.

Ante este escenario, y tras la reunión que mantuvo a finales de mayo el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, con el gerente de la USC, Javier Ferreira, y el decano de la Facultad de Geografía e Historia, Marco Virgilio García Quintela, para abordar esta cuestión, desde San Caetano apuntan que “a postura da Xunta é coñecida desde o ano 2021, cando se reuniu en Santiago o Real Padroado, coa presencia do presidente do Goberno do Estado”. “Entre os asuntos tratados”, señalaron, “incluíuse a conservación da Facultade de Xeografía e Historia da USC. Isto foi abordado na reunión preparatoria do Consorcio que elevou os temas ao Real Padroado para a súa aprobación”. En este sentido, subrayan que “desde o primeiro momento” la Xunta se manifestó a favor “de incrementar a súa achega ao Consorcio”. “Comprometemos que subiríamos a nosa aportación na mesma porcentaxe que o Goberno do Estado, pero desde entón o Goberno non fixo ningún incremento”, indicaron en San Caetano, antes de añadir: “Non sabemos se o actual delegado actuou desde o descoñecemento na súa visita á facultade, pero sería importante reclamar ao Goberno central que cumpra cos compromisos adquiridos para impulsar a súa rehabilitación”.

Sobre la aportación de la Xunta al Consorcio, desde la Administración autonómica subrayan que la presidenta de este órgano interadministrativo y alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartin, “é coñecedora da postura da Xunta e da nosa disposición a incrementar ditos fondos”.

Asimismo, desde el Gobierno gallego indicaron que su “firme compromiso no apoio á mellora das infraestruturas universitarias” se canaliza a través de “acordos específicos coas tres universidades para infraestruturas elixidas por elas mesmas”. “O ano pasado asinamos un acordo para destinar 40 millóns de euros ata 2026 –10 millóns cada ano– á mellora de espazos nos 7 campus que existen na nosa comunidade, co que se agarda mobilizar 100 millóns de euros”.

En lo que se refiere en concreto a la Universidade de Santiago, “a Xunta achega 16 millóns de euros ao longo de catro anos para distintos edificios elixidos pola propia universidade, que é quen mellor coñece e establece as prioridades que considera”, señalaron en San Caetano.