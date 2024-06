Syra Taveras, lideresa dominicana por los derechos de las mujeres y directora del Centro de Investigación por la Acción Femenina (CIPAF), se reunirá hoy en Santiago de Compostela con representantes de Cooperación Galega (Xunta) para presentar su trabajo sobre agresiones sexuales en la República Dominicana. Este estudio fue elaborado por CIPAE, de la mano de la Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social, y con la financiación de Cooperación Galega, y se llama Encuesta Nacional de Agresiones Sexuales 2024. El miércoles tendrá, además, un encuentro con el movimiento feminista de Santiago en la casa Xohana Torres.

¿De dónde nace la inquietud de hacer este estudio?

Según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de Cepal 2023, la República Dominicana es el segundo país de la región con la mayor tasa de feminicidios, un 2,9 por cada 100.000 mujeres. Era necesario visibilizar los niveles de agresiones sexuales que existen en el país. Este es el primer estudio que se hace sobre agresiones sexuales, a pesar que nosotros tenemos una altísima tasa de feminicidios y de denuncias, teniendo en cuenta que sólo se denuncia el 30% de las agresiones. Queríamos saber cuál era la percepción sobre este problema social y la situación actual.

¿Qué dato les inquietó más de los resultados obtenidos?

Lo que más nos sorprendió, entre todos los datos que obtuvimos, fue que las mujeres reconocen que ni los hogares ni los centros de estudio son lugares seguros libres de agresiones sexuales. Las respuestas apuntan a que la mayoría de agresiones son de familiares o amigos del entorno y las segundas, en centros educativos, por otros alumnos y los docentes.

¿Cómo es la situación actual de la República Dominicana para una mujer?

Como ya se sabe, la República Dominicana es un país del Caribe que ha tenido un crecimiento importante, sobre todo en lo económico, que sin embargo, no se ha traducido en una mejoría de la calidad de vida para sus ciudadanos y ciudadanas. Y en esto las mujeres son las más afectadas. En el país, la pobreza tiene cara de mujer. Pero además de otros datos que he dado sobre el feminicidio y las denuncias, también somos el país con el número uno en embarazo adolescente y en uniones tempranas. Y sin embargo, no tenemos ni siquiera educación sexual integral ni acceso al aborto. También hay una gran falta de acceso a anticonceptivos. Y estos son sólo algunos de los problemas, problemas como la pobreza en la que están sumergidas las mujeres dominicanas.

¿Cómo evolucionará su trabajo? ¿Qué iniciativas tomarán?

A la vista de los resultados, es muy probable que hagamos una segunda parte del estudio. También estamos realizando una identificación de qué sería lo más conveniente para seguir. Por otra parte, continuaremos con un proyecto que ya tenemos para trabajar con las niñas en las escuelas. Por último, estamos realizando algunos trabajos para el tema de la salud mental de las mujeres, creando espacios de cuidado.

Ahora que está realizando varias actividades por Galicia, ¿qué visita hará en Santiago?

En Santiago, estaré hoy reunida con representantes de la Cooperación Gallega, y mañana por la mañana con representantes de los tres grupos parlamentarios. Por último, mañana a las 19:00h, habrá un encuentro con el movimiento feminista de Compostela en la Casa Xohana Torres, que en principio, estará abierto a quien se quiera unir.

¿Por qué son importantes este tipo de trabajos de colaboración entre países?

Porque es muy importante hacer intercambio entre feministas, de puntos en común, intercambiar vivencias y unificarnos. También es importante que estos financiadores escuchen nuestras necesidades, sin imponernos con un librito de qué debemos hacer ni cómo, y que podamos difundir así nuestro trabajo.