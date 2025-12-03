Súper weekend en el Outlet Área Central: descuentos que se alargan toda la Navidad
Habrá promociones imperdibles en productos de las marcas más conocidas durante todos los fines de semana de diciembre y hasta el 11 de enero
Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Outlet Área Central lo pone muy fácil a sus clientes para que acierten con los regalos de sus seres queridos. Y es que con la campaña Súper weekend, sus tiendas de referencia ofrecerán los próximos fines de semana descuentos en productos de todo tipo y de todas las marcas que no se pueden dejar escapar.
De jueves a domingo
Esta campaña busca facilitar las compras de las familias en un periodo tan mágico para regalar como la Navidad. Habrá descuentos especiales del 10% hasta el 30% desde jueves a domingo que convertirán una visita al centro comercial en el plan de compras perfecto para estas fechas festivas.
La campaña dará el pistoletazo de salida mañana, jueves 4. Esta semana funcionará jueves, viernes y sábado (día de apertura de los comercios). El domingo los establecimientos comerciales estarán cerrados.
Hasta el 11 de enero
El Súper weekend no será un evento puntual de un par de días, pues se celebrará todos los fines de semana de diciembre (de jueves a domingo) y hasta el 11 de enero. De esta forma, Área Central brinda todas las facilidades a su clientela para que se puedan beneficiar de los descuentos de sus establecimientos y obsequiar a sus seres queridos con los mejores regalos.
