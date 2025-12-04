Visionland y A Casa das Linguas: dos empresas de Santiago respaldadas por Afigal para crecer

El objetivo fundamental de Afigal es que ningún proyecto empresarial viable se quede sin financiación por falta de garantías. En este sentido, en lo que va de año la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ha avalado a 956 proyectos empresariales de pymes, emprendedores y autónomos facilitándoles más de 94 millones de euros para mejorar su competitividad y generar empleo.

La distribuidora de gafas Visionland y la academia de idiomas A Casa das Linguas, ubicadas en Santiago de Compostela, son dos de las numerosas pymes que año tras año reciben el respaldo de Afigal para crecer.

Gafas modernas y asequibles

Visionland es una distribuidora de gafas fundada a finales de 2023 que tiene una marca, llamada ØDDA Eyewear, que vende a través de ópticas. Actualmente están presentes en distintos puntos de venta en España, Portugal, Grecia, Alemania e Irlanda y poco a poco están dando pasos para abrir más tiendas y llevar ØDDA, la marca de gafas modernas y asequibles de Santiago, cada vez más lejos.

Su gerente, Clara Pérez, explica que gracias al apoyo de Afigal lograron financiación para poner en marcha la empresa, un respaldo que recomienda a otros emprendedores. “Sin la ayuda de Afigal no hubiésemos podido acceder a financiación para nuestra primera compra de mercancías, por lo que nuestro proyecto no hubiese sido viable”, asegura.

Inglés, francés y alemán para todas las edades

Por su parte, A Casa das Linguas es una academia de idiomas especializada en la enseñanza del inglés, francés y alemán para todas las edades, que cuenta con tres centros en Santiago y uno en Bertamiráns. Además, es centro examinador oficial de los exámenes de Oxford para certificar el nivel de inglés entre el A2 y el C1.

Christian Miller, fundador de A Casa das Linguas. / Cedida

Christian Miller, fundador de A Casa das Linguas, explica que para una empresa nueva es difícil poner en marcha el proyecto, por lo que es importante tener una entidad que le pueda avalar, como Afigal, y facilitar el acceso al crédito en buenas condiciones y que también crea en ese proyecto para que todo sea más fácil. “Recomendaría Afigal a otras empresas, son una ayuda tremenda”, añade el empresario.

Más de 13.000 socios

Afigal cuenta con más de 13.000 socios en las provincias de A Coruña y Lugo y tiene una dilatada experiencia de más de 40 años en el campo de los servicios financieros destinados a pymes, emprendedores y autónomos.

Entre sus funciones están conseguir para sus asociados las mejores líneas financieras con entidades bancarias y administraciones públicas, como la que cada año pone en marcha la Xunta de Galicia a través del Igape, así como otorgar avales financieros, técnicos y especiales y prestar asesoramiento financiero.

La SGR, con sede en A Coruña, dispone de delegaciones en Ferrol, Santiago, Lugo y Carballo. Las empresas interesadas en ponerse en contacto u obtener más información, pueden enviar un correo electrónico a santiago@afigal.es o llamar al número de teléfono 981 553 110.