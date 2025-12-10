¿Buscas coche nuevo?: Casi 500 vehículos de todo tipo y con precios rebajados llegan a Santiago hasta el domingo

Quienes residan en las cercanías de Santiago de Compostela y estén pensando en cambiar de coche —o simplemente darse un capricho— están de enhorabuena. El evento Stock Fuera, convertido ya en una cita de referencia de la automoción en Galicia, transformará el recinto ferial de Amio en un escaparate del motor con una edición especialmente atractiva, en el que se ofrecerán hasta 480 vehículos con precios rebajados desde mañana, jueves 11, hasta el domingo 14.

Así, los asistentes podrán pasear a lo largo de los más de 17.000 metros cuadrados de instalaciones para para realizar una comparativa en horas que de otra manera podría llevar semanas o meses. La oferta aglomera una amplia variedad de modelos de las marcas asociadas al Grupo Pérez Rumbao: Audi, Volkswagen, Ebro, Seat, Skoda, MG, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroën, Opel, Hyundai, entre otras.

Cartel del evento. / Cedida

Asimismo, los asistentes podrán revisar de cerca un amplio abanico de vehículos seminuevos (con menos de 5 años), Km0 y de segunda mano (con hasta 120.000 kilómetros recorridos). A su vez, se expondrán múltiples modelos de coches eléctricos, híbridos, diesel y gasolina. Todos con garantía y totalmente revisados.

Coches desde 8.000 a 100.000 euros

En cuanto a los precios, los impulsores del evento adelantan que "los visitantes se van a encontrar coches desde 8.000 hasta 100.000 euros". De esta manera, ofrecen al público una oportunidad imperdible para tomar una decisión tan importante como la de cambiar o adquirir un nuevo automóvil. "El mejor momento del año con los precios más ajustados ha llegado y hay que aprovecharlo", comentan.

Horario de 11.00 a 20.00 horas los cuatro días

El horario del evento será de 11:00 horas a 20:00 horas el jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre, cuando se clausure el evento. La entrada será libre y totalmente gratuita, por lo que se espera una gran acogida.