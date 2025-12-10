¿Buscas coche nuevo?: Casi 500 vehículos de todo tipo y con precios rebajados llegan a Santiago hasta el domingo
La oferta incluye modelos de conocidas marcas como Audi Volkswagen, Ebro, Seat, Skoda, MG, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroën, Opel, Hyundai, etc
Habrá automóviles seminuevos, KM0 y de segunda mano
Quienes residan en las cercanías de Santiago de Compostela y estén pensando en cambiar de coche —o simplemente darse un capricho— están de enhorabuena. El evento Stock Fuera, convertido ya en una cita de referencia de la automoción en Galicia, transformará el recinto ferial de Amio en un escaparate del motor con una edición especialmente atractiva, en el que se ofrecerán hasta 480 vehículos con precios rebajados desde mañana, jueves 11, hasta el domingo 14.
Así, los asistentes podrán pasear a lo largo de los más de 17.000 metros cuadrados de instalaciones para para realizar una comparativa en horas que de otra manera podría llevar semanas o meses. La oferta aglomera una amplia variedad de modelos de las marcas asociadas al Grupo Pérez Rumbao: Audi, Volkswagen, Ebro, Seat, Skoda, MG, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroën, Opel, Hyundai, entre otras.
Asimismo, los asistentes podrán revisar de cerca un amplio abanico de vehículos seminuevos (con menos de 5 años), Km0 y de segunda mano (con hasta 120.000 kilómetros recorridos). A su vez, se expondrán múltiples modelos de coches eléctricos, híbridos, diesel y gasolina. Todos con garantía y totalmente revisados.
Coches desde 8.000 a 100.000 euros
En cuanto a los precios, los impulsores del evento adelantan que "los visitantes se van a encontrar coches desde 8.000 hasta 100.000 euros". De esta manera, ofrecen al público una oportunidad imperdible para tomar una decisión tan importante como la de cambiar o adquirir un nuevo automóvil. "El mejor momento del año con los precios más ajustados ha llegado y hay que aprovecharlo", comentan.
Horario de 11.00 a 20.00 horas los cuatro días
El horario del evento será de 11:00 horas a 20:00 horas el jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre, cuando se clausure el evento. La entrada será libre y totalmente gratuita, por lo que se espera una gran acogida.
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- Luto en Santiago por la muerte de Teté Otero Davila, referente del patinaje artístico en la ciudad
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Santiago se queda sin servicios mínimos de transporte urbano: los piquetes impiden la salida de los buses de Amio
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas