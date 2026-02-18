El Teatro Compostela acogerá el 12 de abrir un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston
El espectáculo cuenta con una producción escénica a gran escala y diseñada a medida para dar vida de forma fiel a las estrellas del rock
Las entradas tienen un precio de 20 euros en venta anticipada y 25 en taquilla
El Teatro Compostela será el escenario del espectáculo Legends Alive, que revivirá el domingo 12 de abril los temas más sonados de la época del rock con un triple tributo a Queen, Tina Turner y Whitney Houston. El show promete más de dos horas de música en directo, baile y una trabajada puesta en escena que trasladará en el tiempo al público más nostálgico y pondrá a bailar a fiesteros de todas las edades.
El espectáculo reúne en su elenco principal tres artistas con una sólida carreira bajo los focos. El encargado de dar vida al mítico Freddie Mercury será Craig Norris, exparticipante de Fama, ¡a bailar! que acumula más de dós décadas sobre los escenarios. Denice Daley, encargada de dar tributo a Tina Turner, ha formado parte del programa Got Talent y protagonizado actuaciones en países de todo el globo a lo largo de 20 años como profesional. Por otro lado, Paula Rigel hará de la legendaria Whitney Houston, asegurando un espectáculo sin precedentes.
"O normal soe ser facer tributos de un artista, pero con esta proposta amosamos un espectáculo no que se rende homenaxe a tres estrelas do rock, iso é o que fai especial a Legends Alive", destaca uno de sus promotores. Las interpretaciones son caracterizadas por una fiel puesta en escena de los cantantes originales que hará que muchos recuerden hitos del pasado como Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, Proud Mary o I Will Always Love You.
Más allá de las voces protagonistas, el espectáculo cuenta con una banda en directo, un equipo de bailarines y coreografías adaptadas a cada segmento y un potente apartado visual que enriquece su potencial escénico.
Las entradas cuestan 20 euros en venta anticipada y 25 euros el día del espectáculo en taquilla, y están disponibles en los canales habituales. La iniciativa se presenta como una cita ineludible para los amantes de la música internacional de finales del pasado siglo, así como una experiencia única para todas las edades, pues nunca antes se había hecho en Galicia un triple tributo.
Este evento es promovido por A Cantaruxa Producciones Artísticas, una empresa ribeirense especializada en espectáculos musicales de todo tipo que acumula más de 20 años de experiencia en la producción y promoción de eventos culturales, consolidándose como un referente en la organización de propuestas musicales de gran formato en Galicia.
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo