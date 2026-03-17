Las mejores bodegas del país se reúnen este 23 de marzo en Santiago por la Galicia Wine Taste

El evento Galicia Wine Taste, organizado por Sílice Viticultores y Fredi Torres, reunirá a 67 de los mejores proyectos vinícolas de Galicia y del Bierzo junto con algunas bodegas nacionales. La cita tendrá lugar el próximo lunes 23 de Marzo en el Hotel Monumento San Francisco de 10.00 a 18.00 horas.

Santiago se consolida un año más como el epicentro del vino de calidad con la celebración de la segunda edición de Galicia Wine Taste, un evento único en una jornada dedicada a los profesionales y amantes del sector: distribuidores, importadores, sumilleres, prensa y wine lovers.

Un evento con no sólo una clara vocación vinícola sino también social apoyando causas como AsTeavi y su compromiso por la inclusión laboral de jóvenes con autismo y, Discamino que a través del deporte adaptado busca la inclusión de personas con discapacidad. El 20% de las entradas más aportaciones serán destinadas a estas dos magníficas asociaciones.

En el Claustro del Hotel Monumento San Francisco, en la capital gallega, reuniremos un año más, no sólo bodegas de referencia de Galicia, Bierzo e incluso del resto de España, sino nuevos talentos del panorama vinícola que presentarán sus vinos más representativos. La esmerada selección de proyectos y bodegas abarca desde pequeñas producciones con marcada identidad propia a lo largo y ancho de Galicia hasta grandes nombres que lideran las tendencias del mercado tanto en Galicia como en el resto del país.

Un punto de encuentro para los amantes del vino de calidad

Galicia Wine Taste nació con la clara vocación de convertirse en una plataforma de visibilidad para los productores que apuestan por la excelencia, la sostenibilidad y la autenticidad. Buscando aglutinar todo el potencial vinícola de Galicia y ser una clara muestra de que Galicia puede y debe estar en la punta del iceberg del mercado mundial del vino. El evento ofrece una oportunidad única, en un espacio idóneo, para descubrir nuevas propuestas, nuevos vinos, proyectos, variedades y generar sinergias para fortalecer la relación entre los elaboradores y el mercado, tanto distribuidores, importadores, sumilleres, canal horeca y amantes del vino.

Las 67 bodegas presentes ofrecerán más de 350 vinos. Magníficos proyectos se darán cita en un lugar tan espectacular y acogedor como es el Palacio de Cristal del Hotel Monumento San Francisco.

Además, el evento cuenta con el apoyo principal de La Caixa, Grandes Pagos Gallegos, Cork Supply y Cabreiroá. Junto con sponsors como Airas Moniz, CienPorCel, Tonnellerie Bel Air, Terraglass y Hobart.

Galicia, territorio vinícola de referencia

Realizar un evento como Galicia Wine Taste subraya el papel creciente de Galicia en el mapa vinícola nacional e internacional, gracias a la calidad y diversidad de sus vinos, así como al compromiso de las bodegas con la innovación y el respecto por el territorio. Además, la incorporación de proyectos singulares del Bierzo, redunda en esa comunión de variedades y territorio que existe entre ambas regiones.

Las entradas ya están disponibles en www.galiciawinetaste.com así como el listado de las bodegas participantes y toda la información. Con aforo limitado para garantizar una experiencia de calidad y el mejor contacto posible entre bodegas y asistentes.