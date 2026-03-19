Más de 400 coches a precios imbatibles llegan Santiago del 26 al 29 de marzo

Si eres de Santiago u alrededores y quieres cambiar de coche, este mes ha llegado el momento adecuado. El Recinto Ferial de Amio, en la capital gallega, se convertirá del jueves 26 al domingo 29 de marzo en el epicentro del motor con la celebración de un gran evento de venta de vehículos nuevos, seminuevos y Km0 que promete atraer a cientos de compradores en busca de auténticas gangas.

Bajo el reclamo de Stock Fuera, la feria reunirá más de 400 coches disponibles para entrega inmediata, con descuentos especiales muy por debajo de los precios habituales del mercado. Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de marcas y modelos, entre ellas Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, MG, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Citroën, Opel o Hyundai, entre otras.

Cartel promocional del evento Stock Fuera. / Cedida

Además, el evento cuenta con una oferta adecuada acorde a las diferentes tendencias de la automoción, incluyendo desde vehículos eléctricos e híbridos hasta opciones diésel y gasolina, cubriendo así las necesidades de todo tipo de conductores.

Uno de los grandes atractivos del evento es la diversidad de coches seminuevos —vehículos con menos de cinco años— y unidades Km0, que permiten acceder a modelos prácticamente nuevos a precios muy competitivos. "Son todos coches que preceden de otros concesionarios y ajustados a los estándares de calidad, con garantía y totalmente revisados", confirman desde la organización del evento.

Precios de 10.000 a 100.000 euros

El abanico de precios sobre el que se podrán mover los visitantes para encontrar su nuevo vehículo oscilará entre los 10.000 y los 100.000 euros. "El punto fuerte es sobre todo sobre los 10.000, en esa franja tenemos mucho material", adelantan. El horario será ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas durante los cuatro días, y la entrada será completamente gratuita, lo que facilita el acceso a todos los interesados.

Con precios ajustados, gran disponibilidad y entrega inmediata, esta cita se perfila como uno de los momentos más destacados del año para el sector automovilístico en Galicia y una cita imprescindible para quienes buscan renovar su coche sin pagar de más.