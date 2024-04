El Camino de Santiago se expande "como un incendio" por EEUU

La profesora universitaria e investigadora norteamericana Maryjane Dunn, galardonada con el Premio Internacional Aymeric Picaud otorgado por la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago francés, ha asegurado que el conocimiento de la Ruta Xacobea y el deseo de recorrerla se extiende "como un incendio" en Estados Unidos. Dunn recibirá este sábado en Navarra una edición facsímil del Codex Calixtinus, realizado por la editorial Siloé, de Burgos, que la acredita como ganadora del premio por su labor de investigación y divulgación del Camino de Santiago.

En una entrevista con la agencia EFE, la estadounidense, quien es además fundadora de News Letter of the Friends of the Camino, grupo precursor de American Pilgrims, ha asegurado que le sorprendió y le llena de orgullo este premio, que será entregado en Cizur Menor, en la iglesia de San Juan de Jerusalén, perteneciente a la Orden de Malta. El acto contará con la presencia de periodistas de Santiago de Compostela, Lugo, León, Palencia, Burgos, La Rioja, Aragón y Navarra. "Me impresiona mucho que sea de un grupo de periodistas, porque ellos sí saben investigar", ha declarado Dunn.

"Echo de menos lo que era antes"

La medievalista, afincada en el estado de Nebraska, ha explicado que el Camino francés es el más conocido en su país "por razones obvias de películas de Hollywood", como 'The Way' (2010), pero también "por los investigadores anteriores en cuanto al arte o la música y la literatura". Y ahora, ha subrayado, el Camino de Santiago se expande "como un incendio en los Estados Unidos".

Para Dunn, el principal atractivo del Camino es "poder entrar en el pueblo español, estar en el campo, fuera de los lugares turísticos; me gusta entrar en la vida diaria del pueblo -dice- y tener tiempo fuera de mi país para pensar, para apreciar la belleza, los monumentos, la historia".

A quienes todavía no han hecho la ruta hacia la tumba del apóstol Santiago, les ha recomendado el Camino francés y "que lo hagan con un espíritu de aventura; también que estudien lo que van a ver, porque van a apreciar más el arte y la arquitectura, la historia, el pueblo español y la comida, y que abran los ojos a un nuevo mundo".

Dunn, quien ha hecho el camino en numerosas ocasiones, ha considerado que la Ruta "ha mejorado en algunos aspectos", pero echa de menos "lo que era antes, por la aventura, por la novedad de hacerlo todo. Ahora hay mucha gente y especialmente en Galicia se va poniendo una muchedumbre". En cambio, "yo prefiero estar sola -afirma- y quiero llevar siempre una señal que dice 'Voto de silencio'", ha bromeado.

De hecho, en este 2024 Compostela mantiene el rumbo hacia un nuevo récord. La Semana Santa pasada por agua no frenó a los peregrinos, que emprendieron su ruta como es habitual en estas fechas, llenando los albergues y llegando por cientos a Compostela a la espera de los días festivos. Así, solo en la primera parte de la Semana Santa sellaron su compostela casi 4.000 peregrinos.