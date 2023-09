El pasado lunes se celebró el Día Mundial del Farmacéutico. La efeméride es una buena oportunidad para pulsar la situación que vive este sector en Galicia. ¿Cuáles son sus principales retos? ¿Existe un consumo responsable de medicamentos? ¿Hay colaboración entre la farmacia hospitalaria, la de atención primaria y las oficinas de farmacia? Sara Catrain, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña; Silvia Reboredo, subdirectora xeral de Farmacia del Sergas, y Miguel Reviejo, consejero territorial en Galicia de Laboratorios Bidafarma, ofrecen su punto de vista sobre este sector en una mesa de redacción y debate organizada por LA OPINIÓN.

Silvia Reboredo. El lema de este año del Día Mundial del Farmacéutico, fortaleciendo el sistema sanitario con los farmacéuticos, viene muy al caso porque es un momento en el que los farmacéuticos están aportando mucho y están incrementando la capacidad asistencial. En estos momentos de aumento de la demanda asistencial por el envejecimiento poblacional que sufre Galicia es necesario que los farmacéuticos, desde sus competencias y sus habilidades, mejoren la capacidad asistencial del paciente.

Sara Catrain. Continuando con el argumentario de Silvia y estando totalmente de acuerdo con ella, creo que con nosotros, los farmacéuticos, a todos los niveles asistenciales, y teniendo como punto de partida la pandemia, se puso de manifiesto que la red asistencial es sólida. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la dispersión geográfica es una red que podría tener un impacto social importante y que ayudaría al sistema. En realidad, lo que hay que hacer es confluir.

Miguel Reviejo. La distribución de medicamentos funciona a la perfección y con los sistemas más avanzados a nivel informático, digital y de conexiones entre farmacias y entre distribución y farmacias. Hablando del farmacéutico en global, estamos en un momento de una meseta donde se han conseguido grandes logros, pero lo que hay ahora es un reto que viene por dos partes. Una es el envejecimiento de la población, que es el fundamental, y la otra es la saturación de la industria y la capacidad de hacer mejoras importantes en atención primaria. Y esto va a ser un reto importante, no solamente para la farmacia, sino para la sociedad en general. Y es aquí donde tenemos que poner el foco. Tenemos un arsenal terapéutico excelente, pero ahora tenemos que ser capaces de educar a la población en el buen uso de los medicamentos. Hay que hacer mucha concienciación para que mejoren sus hábitos saludables.

S. C. Hay mucha gente en Galicia que, aunque está bien, vive sola. Lo que tenemos que hacer es que a los pacientes que están en los pueblos les llegue la asistencia profesional para que estén en las mejores condiciones para afrontar el problema que va aumentar con el paso del tiempo de que cada vez son gente más mayor, pero que son gente que físicamente está bien. Y no solamente en cuanto a la medicación, sino también, que es lo que dice Miguel en cuanto a los hábitos saludables. En definitiva, tratar de educar a la población en una vida saludable.

S.R. Sobre el consumo responsable de los medicamentos, tratamos de que el paciente se autorresponsabilice tanto de su medicación como de su autocuidado. Si el paciente lo hace, puede prevenir llegar a tomar medicamentos para la diabetes o para la hipertensión. En la mayoría de los casos, el paciente está concienciado de que tiene que tomar los medicamentos adecuadamente, pero es verdad que a veces se lo hacemos muy difícil. Se lo hacemos muy difícil porque el paciente va a distintos médicos, cada uno prescribe distintos medicamentos y tiene que haber siempre alguien que, de una forma conjunta, haga una revisión de la medicación. ¿Cómo podemos ayudar los farmacéuticos a que los pacientes hagan un uso adecuado de sus medicamentos? A través de lo que se llama el proceso de revisión clínica de la medicación, que es lo que nos une a todos los farmacéuticos que trabajamos para el sistema, tanto en el ámbito de la atención hospitalaria como en el ámbito de la atención primaria, con el ámbito de las oficinas de farmacia. Esto no significa que no estén correctamente prescritos. Lo que pasa es que quizá se prescribieron en un momento anterior y en estos momentos la patología ya no existe y ese medicamento quizá ya no es adecuado

S. C. Aquellos enfermos que saben cuál es su patología y que saben por qué toman esa medicación son mucho más responsables de la medicación que aquellos que la desconocen. El paciente generalmente, cuando va el médico, sobre todo si es un paciente mayor, muchas veces llega a la farmacia y no tiene ni idea de lo que el médico le dijo. Ahí tiene que haber una sinergia para que confluyamos y que veamos la información que le dio el médico. Cuanto más claro tenga el paciente y cuanto, en la medida de lo posible, tome menos dosis de medicamentos, es mucho más fácil que cumpla el tratamiento.

M.R. Hay un uso bastante responsable del medicamento. ¿Es mejorable? Claro que es mejorable. Se puede mejorar la coordinación para que una farmacia pueda detectar e interiorizarla que es, quizá, lo que falta. Tengo el sistema, pero no tengo interiorizado el uso del sistema. Y este es el mayor hándicap. Desde la distribución, lo que hacemos es colaborar con la administración. Nosotros sabemos si se produce un uso inadecuado de ciertos productos activos que la administración nos pregunta, y si hay alguna disfunción en estos seguimientos la administración nos localiza y los corrige.

S. C. Respecto a la distribución quería añadir que tiene tal capilaridad que tú que vives en A Coruña, por ejemplo, y tienes la farmacia al lado de tu casa, recibes un medicamento y el que está en un pequeño pueblo de la sierra de Lugo recibe el medicamento en tiempo y forma. Eso tiene un valor inmenso que no nos damos cuenta hasta que nos falta. La distribución tiene dos, tres o cuatro rutas diarias y a Folgoso do Courel llegan los medicamentos todos los días y si hay nieve también llegan. Es algo que tenemos que darle el valor que tiene, que es inmenso. Y luego, con la seguridad y la trazabilidad adecuada. La distribución sabe qué medicamento recibe cada oficina de farmacia porque si hubiese un problema relacionado con un lote, rápidamente se manda la alerta.

M. R. No hay ninguna empresa de transporte logístico que tenga la calidad que ofrecen las empresas de distribución mayorista de medicamentos. Ni una. Ni la mejor del mundo que podría ser Amazon nos llega a la altura de los tobillos. Usted va a una farmacia y no tiene un medicamento y en unas horas lo va a tener. Amazon, al día siguiente a las cuatro y te cobra, y aquí gratis.

S. R. En cuanto a la colaboración entre los distintos farmacéuticos estamos trabajando intensamente en ello. Lógicamente para trabajar de forma coordinada en equipo hay que tener unos buenos sistemas de comunicación. Es un pilar fundamental. Efectivamente, como dice Sara, tendríamos que tener formas de comunicarnos a través de la historia clínica. En estos momentos existe una base muy importante para establecer programas de colaboración y estamos trabajando en herramientas de comunicación. Entre los farmacéuticos de primaria y los de hospital tenemos una consulta bidireccional. Es decir, el farmacéutico de primaria se puede poner en comunicación con el farmacéutico de hospital y viceversa a través de la historia clínica y estamos trabajando en cerrar la comunicación con la oficina de farmacia.

S. C. Si tú tienes un paciente en la farmacia que tiene un problema y puedes conectar y que te contesten, no te digo que en el momento, pero que te contesten, es mucho más fácil. Y cuánto más fluida sea la relación entre todos, mejor. Al final, lo más importante de todo es el paciente.

M. R. Hay temas muy importantes con los pacientes que no se están haciendo y se pueden hacer y que competen a la administración, a las farmacias y a la farmacia hospitalaria. Por ejemplo, los diagnósticos hospitalarios. Hay comunidades autónomas que los diagnósticos hospitalarios están llegando a través de las farmacias. ¿Por qué? Porque en estos momentos, yo no sé si es evidente, pero me da la impresión, las farmacias hospitalarias están bastante saturadas. Tensionadas por no decir la palabra colapsadas. Seguro que lo hacen perfectamente bien y desarrollan su trabajo, pero habría que plantearse en un determinado momento porqué no se utiliza la red de farmacias para no obligar a los pacientes, que a veces son de zonas muy alejadas, que se tengan que acercar al hospital y puedan ir a su farmacia más próxima. Si tenemos esa red, es posible utilizarla. Esto es voluntad política. No es un tema de gestión. Esto es una voluntad política.

S. C. Estoy totalmente de acuerdo. Esa dispensación colaborativa se puede hacer, porque, además, si le preguntas a los pacientes, prefieren, en el 85% de los casos, porque ya tenemos estudios hechos, acudir a la farmacia antes que ir a la farmacia hospitalaria. Y encima de la mesa pongo otro tema. Los medicamentos que los pacientes reciben en la farmacia del hospital nosotros los farmacéuticos no los vemos.

S. R. Nuestra ley de ordenación farmacéutica, la entrega informada de medicamentos, como básicamente lo conocemos, lo tiene previsto. Esto lógicamente requiere una reorganización de las tareas en el ámbito de la farmacia hospitalaria para que este proceso sea realmente eficiente para los sistemas sanitarios y que no consuma más recursos de los que se están destinando ahora.

S. C. También es importante que se regule el servicio de atención farmacéutica domiciliaria. Hay una población, lo queramos o no, que aún teniendo la farmacia muy cerca, tiene verdaderos problemas para llegar a la farmacia. Lo mejor sería que se pudiese dar de manera regulada ese servicio. Y que el farmacéutico se desplazase desde la oficina de farmacia para llevarle su medicación y hacerle la dispensación informada en su domicilio. Esto está sin regular. Es algo que tenemos pendiente.

M. R. Esto es importante porque ahí sí la distribución puede echar una gran mano porque tenemos capacidades para ayudar a la oficina de farmacia y a la administración. No tenemos experiencia efectiva porque no se está haciendo prácticamente aquí en ningún sitio, pero sí tenemos proyectos y hemos estudiado el tema.

S. R. En Galicia hay diferencias con respecto a otras comunidades. La farmacia de atención primaria cumple este año 25 años. Nuestro modelo inicial es ahora un modelo de referencia en otras comunidades autónomas. El farmacéutico de atención primaria en Galicia está integrado en los equipos de atención primaria, en los equipos de los centros de salud. Y esta es una característica diferencial respecto a otras comunidades autónomas. Algunas han empezado a incorporar de forma masiva farmacéuticos en los centros de salud, pero en Galicia desde el primer momento los farmacéuticos se han integrado con los médicos, enfermeras y personal sanitario de la atención primaria. Después, respecto a la farmacia hospitalaria, ha evolucionado increíblemente. Se ha transformado en una profesión líder, innovadora, de prestigio, que está enfocada fundamentalmente en los resultados en salud de los pacientes.

S. C. Los servicios de farmacia hospitalaria son la joya de la corona. Antes, en los hospitales había determinados servicios que eran los más importantes, y ahora los servicios de farmacia casi son los más importantes de un hospital, debido a la dimensión que tienen y que han adquirido.

M. R. Como conclusión pedimos una mayor implicación de la administración con el sector de la distribución. La colaboración con la administración es un punto clave y un punto en donde tenemos muchísimo avance que hacer y queremos que se nos visibilice y que se nos dé la importancia del valor que tenemos en la cadena por parte de las administraciones.

S. R. Yo lo que pido es un trabajo coordinado y la alineación de objetivos, que tuviéramos unos objetivos comunes y alineados, porque la asistencia sanitaria y el acceso al medicamento se ha convertido en algo fundamental. Garantizar el acceso al medicamento y la ordenación de los procesos deben estar absolutamente alineados.

S. C. Yo también apuesto por la coordinación y la comunicación. Es indispensable en este momento. Y el desarrollo de la atención domiciliaria. Son dos aspectos fundamentales para que el sistema sea más eficaz y más eficiente.