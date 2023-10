Primer aniversario de la Red Española de Investigación en COVID persistente (REiCOP), formada por 66 entidades científicas, 8 colectivos de pacientes y más de 270 expertos a título individual. Es uno de los grupos de referencia de investigación en Long COVID del territorio nacional. Su objetivo: mejorar la asistencia un colectivo de pacientes -se estima que el 10%- que han sufrido una infección por SARS-CoV-2 y arrastran síntomas incapacitantes. Entre las reivindicaciones de los profesionales y pacientes, una vez más, que España cuente con un registro de afectados y que éstos sean "diagnosticados, registrados y codificados adecuadamente".

La presidenta de REiCOP, Pilar Rodríguez Ledo, y representantes de esta red colaborativa, se han dado cita este lunes en la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), donde, tras tres años y medio de trabajo, el 8 de septiembre de 2022 se constituían como asociación científica. El encuentro era para conmemorar este primer año de vida con el lanzamiento de una campaña de visibilidad, y la lectura y presentación de la 'Declaración de El Escorial'.

"La pandemia no ha terminado y no puede dejar atrás a un colectivo de pacientes tan importante como este", señala la doctora Rodríguez Ledo

"La pandemia no ha terminado y no puede dejar atrás a un colectivo de pacientes tan importante como este", comenzó diciendo la doctora Rodríguez Ledo. Pacientes que han pedido que se mantenga su seguimiento, que no se les excluya social y laboralmente y que se facilite su vuelta a la normalidad para no caer en el olvido.

Porque, han insistido, el covid está todavía entre nosotros y hay un 10% de quienes se infectaron que todavía tienen secuelas que duran más allá de las cuatro semanas desde la infección aguda e incluso de las doce semanas desde el inicio de esos síntomas.

Pautas de actuación

La declaración hoy presentada -que surgió en los Cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid- es un documento elaborado en el seno de REiCOP que pretende recoger las principales necesidades respecto al covid persistente. Consta de diez reivindicaciones. La primera pasa por el reconocimiento de la enfermedad. Además, se indica que necesario que las administraciones públicas consensúen pautas de actuación que homogeneicen la asistencia y "se apliquen con equidad, garantizando la accesibilidad a una atención sanitaria apropiada".

Los expertos piden dimensionar el problema sociosanitario y de salud pública y, finalmente, destinar los recursos apropiados

Asimismo se aboga por la "identificación adecuada de las personas afectadas de todas las edades y géneros, sin dejar a nadie atrás y porque los pacientes diagnosticados sean "registrados y codificados adecuadamente para mejorar así el abordaje individual; y también para poder dimensionar el problema sociosanitario y de salud pública y, finalmente, destinar los recursos apropiados".

Los expertos también reclaman establecer flujos asistenciales y circuitos de atención que garanticen el cumplimiento de las recomendaciones consensuadas y constituir "equipos multi e interdisciplinares, que trabajen bajo un modelo de asistencia compartida". Otros aspectos que subrayan es la necesidad de reconocer las discapacidades e incapacidades de las personas afectadas por covid persistente o apoyar y financiar la investigación de la enfermedad.